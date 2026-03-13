Teamledare till Klivet
2026-03-13
Klivet utökar och vi söker därför flera nya kollegor!
Att arbeta på Klivet är Livet! Hos oss ser vi möjligheter i motstånd, motiverar och skapar betydelsefulla relationer - allt för att tillsammans med våra ungdomar värna deras rätt till ett bra mående och en positiv förändring i deras liv. Vi kommer alltid att arbeta med och för ungdomarnas behov och av den anledning kommer vi även att tillsammans med dig utveckla nya insatser. Detta är b.la. förstärkta och mer intensiva insatser riktat mot de unga som bor på stödboende men även insatser utan individuell behovsprövning som ett led i att stärka helheten för vår behandling samt i enlighet med nya SoL.
Vill du vara del av ett team som främjar utveckling och förändring för och med individer, är det till oss du skall söka!Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två teamledare, där du tillsammans med nuvarande teamledare har huvudansvaret för att vägleda, planera, följa upp och stödja sin arbetsgrupps dagliga arbete med våra ungdomar. Som teamledare förväntas du ta dig an den ibland komplexa uppgiften att kunna leda utan att vara chef och ha ett helhetsperspektiv på uppdraget.
I rollen som teamledare är en övergripande samverkan med våra uppdragsgivare och andra viktiga aktörer i arbetet viktigt. Med rollen tillkommer även ett huvudansvar för upprättande av rutiner och intern kontroll av dokumentation samt att ha fokus på metodutveckling. Du kan ha egna ärenden och hoppar in och stöttar gruppen vid behov som en resurs för arbetsgruppen.
Arbetet är förlagt mån-fred kl. 8.00-16.30 med möjlighet till flextid.
Arbetsgruppen och vårt arbetssätt präglas av ett tydligt ungdomsfokus ("ramar och kramar och stå fast, stå kvar") där nyfikenhet och nytänk är viktigt i kombination med en ödmjukhet och respekt för vårt uppdrag. På Klivet är vi alla viktiga utifrån våra olika roller. I din roll som teamledare, behandlare eller chef förväntas du dagligen bidra med dig själv och din kunskap till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom alternativt har en högskoleexamen om minst 180hp inom socialt arbete, som socialpedagog eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har erfarenhet av socialt arbete med målgruppen barn och unga, samt erfarenhet av dokumentation. Då arbetet handlar mycket om god kommunikation, dokumentation och samtal vill vi att du behärskar svenska språket mycket väl i både tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Som person trivs du med att arbeta med och för människor, skapa nätverk och goda relationer. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete men besitter samtidigt även en flexibilitet som gör att du har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och ändrade omständigheter. Vi ser även att du som person är initiativtagande, uthållig och van vid att driva ditt arbete självständigt och tillsammans med dina kollegor. Du är trygg i din arbetsroll och har förmågan att behålla fokus och agera även i svåra situationer.
Vi tycker också att det är viktigt att du gillar att samarbeta tätt med dina kollegor och att du är öppen för att dela med dig av din kunskap och samtidigt lära av andra. Du lyssnar in, visar intresse och förståelse för andra människor samt är öppen och arbetar för att skapa ett gott klimat. Du reflekterar över dina egna handlingar och kan både ge och ta till dig feedback. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett gott bemötande är A och O.
Som teamledare ser vi även att du står och brinner lite extra för:
• Arbeta med och för människor
• Skapa relationer och nätverk
• Ett arbete med hög ansvarskänsla med fokus på kvalitet
• Inspiration och vägledning
• Tillitsskapande processer och ett gott medarbetarskap
Det är även meriterande med erfarenhet av en samordnande roll, att vägleda och handleda medarbetare och i det "att leda utan att vara chef" samt erfarenhet av att genomföra effektutvärdering.
Om arbetsplatsen
Klivet är en öppenvårdsinsats men inriktning psykisk hälsa. Vi riktar oss till ungdomar i ålder 13-21 år. Genom att arbeta aktivt med förändringsarbete, skräddarsydda insatser och flexibilitet möter vi ungdomarnas behov i ett syfta att främja en god psykisk hälsa. Vi kan vara allt från spindeln i nätet för olika myndigheter och kontakter som ungdomar har i sitt nätverk, till att utföra behandlande insatser. Vårt syfte är att förhindra och förebygga placeringar samt sammanbrott av pågående placering samtidigt som vi kan bidra till att korta ner placeringstiden och vistelse inom institution.
Läs mer om arbetsmarknads- och socialförvaltningen här malmo.se/Var-organisation
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast enligt överenskommelseÖvrig information
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Christoffer Eliasson enligt kontaktuppgifter i annonsen. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och att du skickar din ansökan!
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du uppvisa examensbevis från efterfrågad utbildning, utdrag ur belastningsregistret och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Malmö stad Kontakt
