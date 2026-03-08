Teamledare till Klimathjälpen
2026-03-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en driven ledare med säljfokus
Leder du hellre än att följa? Agerar du hellre än att reagera?
Har du ett brinnande intresse för försäljning och klimatet?
Då kan det mycket väl vara dig vi söker till rollen som Teamledare på Klimathjälpen.
Sedan starten har Klimathjälpen drivits av två nyckelord: utveckling och gemenskap. Vi har byggt ett team av drivna miljökonsulter som är lättare att likna en familj än ett företag. På Klimathjälpen vinner vi tillsammans, och förlorar tillsammans.
Nu söker vi en teamledare till event som delar vår ambition av att alltid bli lite bättre varje dag.
Vilka är vi?
Klimathjälpen arbetar med att öka medvetenheten kring miljön, och
att minska de årliga utsläppen av koldioxid. Vårt mål är att hjälpa så många människor som möjligt att bli mer medvetna om miljön samt minska sin klimatpåverkan.
Detta gör vi bland annat genom försäljning av klimatkompensation.
Att kompensera för sina koldioxidutsläpp betyder att man tar bort samma mängd koldioxid som man släpper ut.
En enkel, omtyckte och lättsåld produkt.
Vad går jobbet ut på?
Som Teamleader hos Klimathjälpen ansvarar du för budget, rekrytering och utbildning av nya och befintliga medarbetare. Du slänger inte upp fötterna på skrivbordet, utan är aktivt ute och träffar dina säljare och kunder. Dessutom säljer du själv i sann laganda. Du lever som du lär, föregår med gott exempel och inspirerar dina medarbetare.
Är du den vi söker?
Du har en tydlig målsättning i vad och vart du vill i karriären, och du ser ett stort värde i att skapa och utveckla relationer och ett bra team. Du gillar att sätta upp budget, och krossa den. Du är en tävlingsmänniska som hjälper dina säljare att trivas och prestera på arbetet.
Hos Klimathjälpen får du allt stöd och all utbildning du behöver oavsett om du är Säljare, Teamleader eller Säljchef.
Vill du veta mer?
Tveka inte på att höra av dig! Vi bokar in en tid och tar ett förutsättningslöst möte.
Eller så skickar du en ansökan här. Vi hörs! Ersättning
