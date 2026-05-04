Teamledare Serviceingenjörer
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Naval Combat Systems är en affärsenhet inom Business Area Naval som levererar lösningar för situationsmedvetenhet, beslutsstöd, styrning av resurser, kommunikation och precision - tillsammans skapar detta effektiva lösningar för uppdragskontroll.
Sektionen består av serviceingenjörer och projektledare som arbetar nära kunder och projekt för att säkerställa driftsättning och underhåll av system. Vi finns i Karlskrona och Stockholm.
Din roll
Som Teamledare serviceingenjörer kommer du att spela en nyckelroll i vår svenska och internationella serviceverksamhet. Du ansvarar för att planera, samordna och utveckla teamets arbete, säkerställa effektiv resursallokering i nära samarbete med serviceingenjörer och projekt serviceingenjörer.
Du kan ha din placeringsort i Karlskrona eller Stockholm, men arbetar nära båda verksamheterna. Resor till den andra orten sker regelbundet och planeras som en del av tjänsten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Koordinera serviceingenjörernas arbete med fokus på resursplanering och behovsanalys. Planera och följa upp driftsättningar i nära samarbete med sektionschef och serviceingenjörer. Säkerställa effektiv samallokering av resurser i samspel med projekten. Driva initiativ för utbildning och kompetensutveckling av serviceingenjörer. Delta i planering och uppföljning av projekt tillsammans med projektteam.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka verksamhetens utveckling. Du får möjlighet att bygga och utveckla teamets arbetssätt samt bidra till förbättrade processer och resultat.Publiceringsdatum2026-05-04Profil
Teknisk bakgrund, gärna med erfarenhet inom service eller tekniskt projektarbete. Erfarenhet av koordinerande eller ledande ansvar inom teknisk verksamhet. God förståelse för projektarbete och resursplanering. Utmärkta organisatoriska färdigheter och förmåga att koordinera flera parallella aktiviteter. God kommunikationsförmåga, både skriftligt och muntligt - svenska och engelska. Förmåga att arbeta självständigt och i team. Lösningsorienterad och serviceinriktad. Driv och intresse för att utveckla medarbetare och processer
Meriterande med kompetenser/erfarenheter inom något eller flera av följande områden
Civila och/eller militära sensorsystem samt ledningssystem
Erfarenhet av informationssystem och kommunikationsnätverk
Erfarenhet av marina system i allmänhet
Erfarenhet av driftsättning och service av fartygsinstallerad hårdvara och mjukvara
Erfarenhet eller kunskap om vår verksamhet
Erfarenhet av koordinerande eller ledande ansvar inom teknisk verksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
371 31 KARLSKRONA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab
Saab AB nina.torebrink@saabgroup.com
9888527