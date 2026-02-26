Teamledare på familjerätten
2026-02-26
Är du redo för framtiden? Det är vi - och nu söker vi dig!
Inom Arbete och välfärdsförvaltningen i Kristianstad står vi inför en spännande förändringsresa. Vår vision är tydlig: En förvaltning - redo för framtiden!
Vi utvecklar vår organisation för att möta framtidens behov och skapa ännu bättre förutsättningar för våra medborgare. Från april 2026 kommer vi att arbeta i en ny organisation - med fokus på en modern, hållbar och rättssäker välfärd.
Hos oss arbetar idag omkring 480 engagerade medarbetare som varje dag gör skillnad för människor i olika skeden av livet. Tillsammans skapar vi trygghet, delaktighet och möjligheter.
Nu söker vi fler medarbetare som vill vara med på vår förändringsresa. Är du driven, nyfiken och vill bidra till ett meningsfullt arbete? Då kan du vara den vi söker!
Din roll hos oss
Med ditt stora engagemang för familjerätt och ett utvecklingsdriv som präglas av nyfikenhet kan du nu få förmånen att leda en arbetsgrupp med stor kompetens inom området.
En viktig del i uppdraget som teamledare är vara ett närvarande stöd för familjerättssekreterarna och på ett lyhört sätt vägleda i mer komplexa ärenden. Det är ofta kopplat till lagstiftning och din juridiska kompetens är betydelsefull för att göra korrekta bedömningar. För rollen som teamledare hos oss är du bra på att skapa förtroende, lyfta spetskompetensen hos dina kollegor och skapa delaktighet genom transparens. Du har ett stort intresse för att coacha andra och uppskattar att arbeta nära dina kollegor. I samverkan internt och externt är du skicklig på att kommunicera tydligt och skapa samförstånd.
I teamledaruppdraget ingår att fördela resurser och ärenden. Utifrån detta ska du kunna hantera situationer med resursbrist och ibland själv kunna stötta upp och handlägga ärenden. Vid introduktion av nyanställda ger teamledaren inledningsvis ett nära stöd för att ge bästa förutsättningar för den anställde att komma in arbetet. Som en del i arbetet som teamledare håller du dig uppdaterad kring omvärlden för att vara insatt i exempelvis nya lagförändringar eller ny forskning som berör området. Vidare kommer du att samarbeta nära enhetschef och tillsammans driva verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.
Genom att vi med stor sannolikhet från och med den 1 maj kommer att ingå i ett samverkansavtal med en annan kommun för att handlägga även deras familjerättsliga ärenden kommer du som teamledare att hantera samordning kring systemfrågor och bevaka att vi har rättssäkra processer.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har socionomexamen, flerårig erfarenhet av familjerättsligt arbete och är trygg i sakområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta i en ledande funktion. B-körkort för manuell växellåda är ett krav för att enkelt ta dig runt i vår kommun vid behov.
Dina egenskaper är viktiga för oss och vi söker dig som har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt samt samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du förankrar målen genom dialog och tydliggör vad som förväntas av medarbetarna. Som ledare är du tillitsfull, ser möjligheter och skapar tillsammans med medarbetarna förutsättningar för kvalitativ kommunikation, reflektion och feedback.
När sökande erbjudits anställning ska den som i sitt arbete direkt och regelbundet kommer i kontakt med barn visa ett registerutdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2013:852 Socialtjänstlagen.
Det här är vi
Vi är ett engagerat team med hög kompetens inom familjerätt - där barnets bästa alltid står i centrum. Teamet består av 7 familjerättssekreterare och en enhetschef. Blir du en i teamet kommer du ges möjlighet att växa i en miljö som präglas av kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och ett starkt engagemang för barnrättsfrågor.
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
På familjerätten erbjuder vi nu en teamledarroll där du får vara en del i en verksamhet som ligger i framkant inom sitt område och leda en stabil arbetsgrupp med hög kompetens. Arbetet vi utför har alltid fokus på rättssäkerhet och barns bästa. Att driva utveckling och öka vår tillgänglighet är för oss en ständigt pågående process där hela temat är delaktigt.
Som medarbetare på familjerätten erbjuds du även:Grupphandledning, kompetensutveckling efter behov, 1500 kr i friskvårdsbidrag/år, möjlighet att semesterväxla samt en enhetschef som stöttar och coachar i det dagliga arbetet.
