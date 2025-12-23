Teamledare Lokalvård till First Camp
Vill du leda teamet som skapar en skinande ren upplevelse för våra gäster?Som Teamledare Lokalvård får du en nyckelroll där du leder och inspirerar teamet som ansvarar för att våra faciliteter håller högsta standard. Tillsammans med Destinationschef ser du till att både gäster och medarbetare trivs i en välkomnande och fräsch miljö.
Vilka är First Camp?
Vi vill bli världens ledande campingkedja! För att nå dit behöver vi engagerade Teamledare som tar ansvar för sitt område och motiverar kollegorna till att leverera enastående kvalitet. Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Vad innebär rollen?
Som Teamledare Lokalvård ansvarar du för den dagliga driften inom lokalvård på din destination. Du deltar aktivt i det operativa arbetet med att städa stugor, servicehus och gemensamma utrymmen för att upprätthålla våra höga krav på renlighet och trivsel. Samtidigt leder och stöttar du teamet, fördelar arbetsuppgifter och säkerställer att rutiner och standarder följs.
Du samarbetar nära din Destinationschef och är en viktig kontaktpunkt för att kommunicera information till ditt team. Din roll är central för att skapa en effektiv och positiv arbetsmiljö där ni tillsammans levererar toppservice till våra gäster.
Som en del av teamet förväntas du också kunna stötta andra områden vid behov. Vi hjälps alltid åt för att skapa bästa möjliga upplevelse för både gäster och kollegor.
Vem söker vi?
Vi tror att du har erfarenhet av lokalvård och kanske även tidigare arbetsledning. En bakgrund inom hotell, camping eller liknande är ett plus, men vi värdesätter främst din förmåga att leda och inspirera andra.
För att trivas i rollen är du noggrann, strukturerad och har ett öga för detaljer. Du är en lösningsfokuserad lagspelare som motiverar teamet att prestera sitt bästa, även under högt tempo. Vi uppskattar om du har humor, ser teamets framgång före din egen och bidrar till en härlig stämning på arbetsplatsen.
För att kommunicera smidigt med både kollegor och gäster ser vi gärna att du kan svenska och engelska obehindrat.
Tidigare erfarenhet av ledarskap och lokalvård är meriterande, men inte ett krav. Det viktigaste är att du är en engagerad och trygg ledare som får teamet att glänsa - precis som vår destination!
Vad erbjuder vi?
På First Camp kommer du få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Vi söker en Teamledare Lokalvård för sommarsäsongen. Rollen är en säsongsanställning på heltid (40 timmar/vecka) och inkluderar arbetstider på kvällar och helger, i enlighet med kollektivavtal. Under våren erbjuder vi en utbildning som vi gärna ser att du deltar i.
