Teamledare Kost
Öckerö Kommun, Loko / Storhushållsföreståndarjobb / Öckerö Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Öckerö
2026-03-03
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö Kommun, Loko i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
LOKO - en del av Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen i Öckerö kommun
Vi är cirka 60 engagerade medarbetare som arbetar inom verksamheterna Lokalvård och Kost, och tillsammans bidrar vi till en trygg, trivsam och hållbar vardag för kommunens invånare. Nu söker vi en Teamledare till Kost som vill leda och utveckla måltidsverksamheten, med särskilt fokus på äldreomsorgen, där varje måltid bidrar till livskvalitet och välbefinnande.
Teamledare till måltidsverksamhet
Vill du vara med och skapa guldkant i vardagen för våra äldre och yngre? Vi söker nu en engagerad och trygg teamledare till måltidsverksamheten med särskilt fokus på äldreomsorgen men i uppdraget ingår även skola och förskola. Hos oss får du en meningsfull ledarroll i en vacker ö-kommun med närhet till hav och natur - samtidigt som om du pendlar, så pendlar du åt rätt håll. Här kombineras livskvalitet med ett viktigt samhällsuppdrag.Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Som Teamledare har du helhetsansvar för den dagliga driften inom måltidsverksamheten och leder ett team om 12 medarbetare. Tyngdpunkten i uppdraget ligger på äldreomsorgen, där måltiden är en central del av omsorgen och en viktig stund på dagen för de boende men även för de som finns inom hemtjänsten.
Du ansvarar för menyplanering och råvarubeställningar och säkerställer att måltiderna är näringsriktiga, säkra och anpassade efter individuella behov. Arbetet omfattar planering av lunch och kvällsmat årets alla 365 dagar, inklusive storhelger. Du driver arbetet med specialkost och konsistensanpassad kost samt har en nära dialog med omsorgspersonal och dietist för att skapa måltider som både möter medicinska behov och bidrar till matglädje och trivsel.
I rollen leder och fördelar du arbetet, planerar bemanning och arbetar aktivt med arbetsmiljö, kvalitet och hygienuppföljning. Du genomför utvecklingssamtal, introducerar nyanställda och håller arbetsplatsträffar. Tillsammans med enhetschef arbetar du med rekrytering, ekonomiuppföljning och verksamhetsutveckling.
Du ansvarar även för inventering, fakturahantering och attestering samt är en viktig länk mellan verksamheten, ledning och samarbetspartners. Vid behov deltar du i det praktiska arbetet i köket.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsledning, gärna inom måltidsverksamhet och särskilt inom äldreomsorg. Du har god kunskap om livsmedelshygien, näringslära och specialkost, och du förstår måltidens betydelse för hälsa, välbefinnande och livskvalitet hos äldre.
Du är en trygg och närvarande ledare som skapar struktur, delaktighet och arbetsglädje. Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du är van att arbeta administrativt och har förståelse för ekonomisk uppföljning och god resurshushållning.
Har du arbetat i närkingskalkyleringssystem är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang för att tillsammans med ditt team skapa kvalitet och guldkant i vardagen för våra boende samt för våra yngre mottagare.Välkommen med din ansökan och bli en del av en verksamhet där måltiden gör skillnad - varje dag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö Kommun, Loko Kontakt
Teamledare
Camilla Olsson camilla.olsson@ockero.se 031-976456 Jobbnummer
9775267