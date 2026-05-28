Teamledare IT-support till SMD Logistics
SMD Logistics ansvarar för distribution av nikotinprodukter i Sverige. Som neutral och pålitlig partner tar vi ett tydligt samhällsansvar med högsta standard för kontroll, spårbarhet och full regelefterlevnad i precis varje led av vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
SMD Logistics står inför en ny fas och förändringsresa. Efter att ha varit en del av Swedish Match fram till 2023 är vi idag ett självständigt bolag med stark position, god lönsamhet och ett tydligt tillväxtfokus. Vi växer, vilket skapar nya möjligheter att utvecklas med bolaget. SMD Logistics är en arbetsplats där du får konkret påverkan, stort ansvar och en viktig roll i att forma bolagets framtid.
Som Teamledare IT-support blir du en nyckelperson i vårt interna IT-team. Du har processansvar för vår viktiga supportprocess och din huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa bästa möjliga systemsupport till verksamheten.
Du har inget personalansvar, men du leder det funktionella arbetet och samarbetar tätt med våra systemspecialister. Du är supportteamets fasta resurs och navet som ser till att vi arbetar enligt våra processer. Till din hjälp har du våra systemspecialister som arbetsroterar in i supporten efter behov och fördelar sin tid mellan supportärenden, projekt och utveckling. I din roll ingår att tillsammans med IT-chefen säkerställa att supporten vid varje tillfälle är rätt bemannad för att ge verksamheten en riktigt vass support.
Du erbjuds
En plats i ett sammansvetsat och stöttande team där samarbete står i fokus.
Möjlighet att växa i en dynamisk roll och påverka vår digitala utveckling.
En organisation med korta beslutsvägar och satsningar på framtidens logistik. Vi är cirka 220 anställda, varav 45 tjänstemän. IT-teamet växer, med dig blir vi åtta personer. Hos oss får du en roll där du både kan bidra och utvecklas.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Teamledare IT-support hanterar du en bred palett av uppgifter, från operativ problemlösning till att säkerställa strukturen i vår leverans. Du agerar brygga mellan affären och IT och har ett särskilt fokus på att optimera vår supportverksamhet. Det innebär att du kommer att:
Agera fast punkt i supporten: Ge IT-support för verksamhetens affärssystem och lösa ärenden tillsammans med de systemspecialister som för dagen är schemalagda i supporten.
Planera bemanning: Ansvara för att supporten är rätt bemannad genom att styra det dagliga flödet och koordinera systemspecialisternas rotation mellan support och projekt.
Driva processer: Säkerställa att teamet följer gemensamma processer samt följa upp och analysera KPI:er.
Problemlösning & Analys: Identifiera och utreda återkommande problem i våra system samt föreslå långsiktiga lösningar.
Rapportering: Ta fram statistik och beslutsunderlag samt dokumentera systemförändringar och kravställa mot externa leverantörer.
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Har gedigen erfarenhet av att arbeta med ERP-system och verksamhetsnära support.
Har erfarenhet av en koordinerande roll (t.ex. Team Lead, koordinator eller Incident Manager) inom IT-support.
Har förmåga att arbeta med SQL-verktyg för datahantering och rapportering.
Har god kunskap om BI-system och erfarenhet av att skapa analyser.
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av support och förvaltning av Infor M3.
Kunskap om ITIL eller liknande ramverk för IT-service.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad och koordinerande. Du trivs med att skapa ordning och ser till att teamet arbetar mot gemensamma mål trots att kollegorna växlar mellan olika arbetsuppgifter. Du är analytisk och drivande och motiveras av att utreda problem på djupet. Som person är du en prestigelös lagspelare med stor ansvarskänsla och hjälper gärna till där det behövs, samtidigt som du har blicken på helheten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll att genomföras på slutkandidat. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WONSR8". Omfattning
