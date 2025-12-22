Teamledare Badvärd
2025-12-22
Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Kultur och Fritid har uppdraget att främja ett rikt kultur-, fritids- och föreningsliv. Vi arbetar utifrån en gemensam strategi där vi fokuserar på att skapa tillgänglighet och innanförskap, delaktighet och medskapande samt bredd och spets. Genom personliga upplevelser och mötesplatser bygger vi en attraktiv och hållbar kommun. Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Teamledare Burlövsbadet
Vill du vara med och skapa en trygg, modern och välkomnande badverksamhet? På Burlövsbadet kan man ta ett dopp i någon av våra fyra bassänger, gymma med virtuell personlig tränare eller testa på interaktiv gruppträning i våra aktivitetsrum.
Just nu söker vi en engagerad och strukturerad Teamledare som vill leda det dagliga arbetet på Burlövsbadet och bidra till att ge våra besökare bästa möjliga upplevelse idag och i framtiden.
Om rollen
Som teamledare är du en nyckelperson i verksamheten. Du fungerar som en förlängd arm till Badchefen och har ett tydligt operativt ansvar. Du leder det dagliga arbetet, coachar personalen och säkerställer en säker, effektiv och trivsam miljö för både medarbetare och besökare.
En viktig del i uppdraget är att ha en nära, kontinuerlig dialog med teamet och verka för en god arbetsmiljö. Du arbetar verksamhetsnära, är lösningsfokuserad och bidrar aktivt till utveckling av både personal, rutiner och badhusets service.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ledarskap och verksamhetsutveckling
* Leda, coacha och fördela det dagliga arbetet inom teamet
* Delta i ledningsgruppen och bidra till verksamhetsutveckling
* Planera och följa upp rutiner, ansvarsområden, värdegrund, ordningsregler och egenkontroll
* Följa den framtagna Kultur- och Fritidsstrategin i Burlövs Kommun och de enhetsmål som gäller för Burlövsbadet
* Introducera och handleda nya medarbetare
* Leda pulsmöten och verksamhetsmöten
Personal och arbetsmiljö
* Arbeta aktivt med arbetsmiljö tillsammans med skyddsombud och badchef
* Samordna schemaläggning tillsammans med schemaläggaren
* Följa upp arbetstid, frånvaro och bemanning
* Genomföra riskbedömningar och ta fram åtgärdsplaner
* Säkerställa att personal är informerad om säkerhetsrutiner och kemikaliehantering
Service, lokaler och drift
* Ha ett nära samarbete med föreningar och andra aktörer
* Se till att lokaler och inventarier är välskötta
* Hantera felanmälningar i samverkan med drifttekniker
* Bistå vid evenemang, inköp och projekt
* Vara ambassadör för digitala system och processer
* Aktivt delta i verksamhetens aktiviteterKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fritid, hälsa eller ledarskap
* Erfarenhet av arbete i badverksamhet, annan publik verksamhet eller serviceyrke
* Tidigare erfarenhet av ledarskap eller arbetsledning
* God datorvana och förmåga att hantera administrativa system
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* Giltigt livräddningsintyg (eller villighet att genomföra detta)Dina personliga egenskaper
Du är trygg i ditt ledarskap och kommunicerar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt. Med en stark servicekänsla, god struktur och en lösningsorienterad inställning tar du dig an utmaningar med fokus på resultat och kvalitet. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till en positiv och engagerad stämning i teamet. Dessutom är du flexibel, initiativtagande och trivs i roller där du får ta ansvar och driva arbetet framåt.
Meriterande
* Utbildning inom ledarskap (arbetsledning eller coachande ledarskap)
* Erfarenhet som simlärare, babysiminstruktör eller träningsinstruktör
* Erfarenhet av arbete med barn, unga eller personer med särskilda behov
* Språkkunskaper utöver svenska och engelska
* Erfarenhet från offentlig sektor eller ideell föreningsverksamhet
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Badchef
