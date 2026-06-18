Teamledare Automationsteknik - Finspång
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2026-06-18
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Vi söker nu en Teamledare inom automationsteknik till ett spännande industriföretag i utveckling!Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Företaget är ett väletablerat svenskt industriföretag med lång erfarenhet av att utveckla och tillverka kundanpassade automationslösningar för industrin. Här blir du en del av ett engagerat team i en familjär organisation med korta beslutsvägar, hög teknisk kompetens och stora utvecklingsmöjligheter.Om tjänsten
Som Teamledare inom automationsteknik kommer du att kombinera operativt arbete inom programmering och automation med ansvar för att leda och planera det dagliga arbetet för teamet. Du blir en viktig länk mellan produktion och den dagliga verksamheten där fokus ligger på kvalitet, säkerhet och samarbete.
Arbetsuppgifter och ansvar:
• Planera, leda och följa upp det dagliga arbetet• Arbeta operativt med PLC- och HMI-programmering• Stötta teamet vid testning och driftsättning• Säkerställa att rutiner och säkerhetsföreskrifter följs• Samverka med andra avdelningar och hålla löpande kommunikation• Bidra till förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt
Tjänsten är förlagd på dagtid med flexibla arbetstider och resor kan förekomma, både inom Sverige och internationellt.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet inom automation och industriverksamhet samt tidigare erfarenhet av en ledande roll, exempelvis som teamledare eller gruppledare.
Vi tror att du:
• Har kunskap inom PLC, HMI och drivsystem• Har erfarenhet av Siemens TIA Portal och Starter• Är trygg, ansvarstagande och lösningsorienterad• Trivs med att kombinera teknik och ledarskap• Arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet av andra styrsystem samt arbete mot slutkund.Övrig information
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Elliot Sahlstrand på elliot.sahlstrand@kraftsam.se
.I denna rekrytering samarbetar företaget i fråga med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Finspång (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
9970504