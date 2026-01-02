Teamledare Automation Göteborg
TK Tech AB är ett ingenjörsföretag verksamt i Västra Götalandsregionen med kontor vid Nya Varvet i Göteborg. Vi levererar mekanisk och elektrisk konstruktion, projektledning och PLC-programmering för specialmaskiner, robotceller, liner och automation till tillverkande industri, marin- och fordonssektor samt livsmedelsindustri. Vi söker nu en erfaren teamledare till vårt automationsteam i Göteborg.Dina arbetsuppgifter
Som teamledare automation kommer du att leda ett mindre team av PLC-programmerare och elkonstruktörer i projektarbete ute hos kund samt själv arbeta operativt i projekt. Du ansvarar för att planera och fördela arbete, säkerställa leveranser, kvalitet och tidplaner samt fungera som tekniskt stöd i komplexa uppdrag. Rollen innefattar även kundkontakt, leverantörsrelationer och medverkan i offerter och upphandlingar. För rätt person finns stora möjligheter att själv vara med och forma rollen.
Ansvarsområden
Leda och utveckla teamet samt fördela arbetsuppgifter och resurser
Projektplanering och uppföljning för automationsprojekt
Arbeta operativt i projekt
Säkerställa teknisk kvalitet och leverans i enlighet med kundkrav
Kontakt med kunder och leverantörer samt deltagande i offertarbete
Fortlöpande förbättringsarbete och implementering av arbetsrutiner
Mentorskap och kompetensutveckling för teammedlemmarKvalifikationer
Vi söker en trygg och kommunikativ ledare med teknisk bakgrund inom automation. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har förmåga att både leda och arbeta operativt i projekt. Du trivs i en roll med kundkontakt och kan motivera och utveckla medarbetare.Utbildningsbakgrund
Civilingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande teknisk utbildning inom automation eller elkraft är önskvärt.
Arbetslivserfarenhet
Minst 5 års erfarenhet inom automation och/eller elkonstruktion samt dokumenterad erfarenhet av att leda projekt eller team. Erfarenhet av att arbeta med robotceller, PLC, styrsystem och/eller el-schema.
Teknisk kompetens
Erfarenhet av PLC (t.ex. Siemens, Allen Bradley, Beckhoff, Mitsubishi) och/eller elkonstruktionsverktyg (t.ex. EPLAN, El-procad). God vana vid MS Office.
Språk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Ledarskap och pedagogisk förmåga
Goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter
Proaktiv och drivande med fokus på kvalitet och leverans
Strukturerad och lösningsorienteradÖvrig information
Körkort krävs. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla både roll, team och arbetsprocesser.Så ansöker du
Vänligen skicka din ansökan snarast möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Rekryteringsföretag undanbedes.Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta oss. Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att berätta mer om rollen och vårt team i Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
