Teamleader SSP Luleå Airport
Jobbet.se Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Luleå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Luleå
2025-08-12
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobbet.se Sverige AB i Luleå
, Boden
, Haparanda
, Skellefteå
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du redo för en ny utmaning i din servicekarriär? Nu söker vi ytterligare två drivna teamledare till våra restauranger på Luleå Airport. I rollen leder du det dagliga arbetet i driften och fungerar som en inspirerande förebild för dina kollegor. På en flygplats möter du dagligen många olika människor, det är en miljö i ständig rörelse där du aldrig har tråkigt. Välkommen att bli en del oss på SSP! Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Hos oss arbetar du i ett engagerat team och tillsammans levererar vi god mat i en välkomnande och familjär atmosfär. Som teamleader förväntas du att under ditt skift motivera och peppa dina medarbetare att nå våra mål för service, försäljning och kvalitet.
Du arbetar i den dagliga driften på våra olika avdelningar, Cornelius Coffee, Craft n' Draft, Kiosk, Catering och produktion, och kommer vara den som leder och fördelar arbetsuppgifterna under skiftet. Du ser till att arbetet utförs enligt överenskomna avtal och standarder. I arbetsuppgifterna ingår även viss bemanning, introduktion av nyanställda, kortsiktiga schemaändringar, beställning av varor, eventuella personalfrågor och andra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom restaurang.Kvalifikationer
Du har minst 1 års dokumenterad arbetslivserfarenhet i en ledarroll, gärna inom restaurang
Du talar och läser svenska obehindrat
Du är minst 20 år då vi serverar alkohol och du kan komma att stå som serveringsansvarig (enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 18 § Personal)Profil
Vi söker dig med ett glatt humör, som är noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du trivs med att arbeta i restaurang och med att ge service till gästerna. Som teamleader ska du vara flexibel och vara ett föredöme för det team du leder. Du tycker om att leda och motivera andra och du är en förebild för både kollegor och chefer och du tar ledarrollen när det behövs.
För att lyckas i den här rollen är du van att arbeta i ett omväxlande tempo och du har fokus på service och försäljning. Ordning och reda är en självklarhet för dig och du är en person som tar egna initiativ och ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs i en social roll och med att kommunicera med både gäster, kollegor och chefer. Arbetet är fysiskt krävande och du är inte rädd för att hugga i.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, framför allt ditt ledarskap och hur du kommunicerar.
Vi erbjuder
Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF
40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Friskvårdsbidrag via Epassi
Utmanande säljtävlingar med fina priser
Aktiesparprogram och mycket goda karriärmöjligheter
Annat viktigt att veta
För att få arbeta på flygplatsen krävs en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll, vilket bl.a. innebär att du kan styrka din sysselsättning under de fem senaste åren. Detta ska styrkas i form av intyg eller betyg, säkerställ att du kan få fram detta och förbered den dokumentationen så gott du kan inför en eventuell intervju.
Du arbetar skift med arbetsrotation. Det är en fördel om du har tillgång till bil då det ibland kan vara svårt att ta sig till arbetsplatsen med kollektiva färdmedel.
Våra öppettider följer försäljningsenheternas behov vilket innebär varierande arbetstider med tidig morgon, kväll och helger (Öppettider ca 05:00-22:30).
Vid frågor kontaktar du Sara Sandqvist, sara.sandqvist@ssp.se
Med anledning av semestertider har vi lång ansökningstid men urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bli en del av vårt team!
Om arbetsgivaren - SSP
SSP driver sedan 60 år tillbaka restauranger och butiker på platser där människor är i rörelse såsom flygplatser, tågstationer och arenor. Vi driver både franchise- såväl som egna koncept såsom WHSmith, Upper Crust, Starbucks, Café Ritazza, Burger King, M&S Simply Food och O 'Learys. SSP har verksamhet i 35 länder och vi har mer än 550 brands i vår portfölj. Du kan hitta mer information på: http://www.foodtravelexperts.com/international/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Arbetsplats
SSP Jobbnummer
9454004