Teamchef till östra Värmland
2026-04-24
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Vi söker en engagerad Teamchef till vår verksamhet i Östra Värmland som vill leda den dagliga operativa driften och säkerställa hög kvalitet i våra kundleveranser i området kring Kristinehamn och Karlskoga. Det här är en roll för dig som har erfarenhet av att leda människor i drift- och leveransnära miljöer och som trivs med att vara nära verksamheten.
Du leder en större personalgrupp nära det dagliga arbetet och ansvarar för att skapa struktur, stabilitet och ett bra arbetsklimat. Du finns där när det händer, fångar upp frågor tidigt och ser till att verksamheten levererar enligt avtal, instruktioner, KPI:er och interna riktlinjer.
En stor del av ditt uppdrag handlar om ledarskap och personalansvar. Du arbetar aktivt med att engagera, följa upp, utveckla och stötta dina medarbetare så att både individer och verksamheten utvecklas över tid. I rollen ingår fullt personalansvar, inklusive medarbetarsamtal, lönesamtal, kompetensutveckling och arbetsmiljöarbete. Du skapar tydlighet, bygger förtroende och är en trygg ledare även när tempot är högt och vardagen ställer krav på snabba prioriteringar.
Du arbetar tätt tillsammans med Produktionschef och är en viktig del i den dagliga ledningen av verksamheten. Tillsammans skapar ni förutsättningar för en stabil och välfungerande drift där du som Teamchef ansvarar för det operativa genomförandet och det dagliga ledarskapet, medan Produktionschef har ett mer övergripande affärsfokus. Till din hjälp har du även andra Teamchefskollegor i regionen och inom Securitas.
Leda och utveckla medarbetare i den dagliga operativa verksamheten
Säkerställa att våra kundleveranser följer avtal, instruktioner och arbetsmiljökrav
Genomföra löpande kommunikation, informationsmöten och on-/offboarding
Vara första kontaktpunkt för medarbetare i operativa frågor
Följa upp och säkerställa måluppfyllelse av relevanta KPI:er
Driva det systematiska arbetsmiljöarbetet
Bidra till en kultur som präglas av ansvarstagande, engagemang och effektivitet
Placering: Flexibel till antingen Securitas kontor i Kristinehamn eller Karlskoga
Arbetstider: I huvudsak kontorstider, men avvikande tider kan förekomma enligt överenskommelse med chef vid ex arbetsplatsträffar och liknande.
Har ledarerfarenhet av att utöva fullt personalansvar inklusive arbetsmiljö, uppföljning och medarbetardialog för minst 15 personer
Är van att fatta ledande beslut i vardagen, och är trygg i den rollen
Har god förståelse för operativ drift och kundcentrerad leverans
Har erfarenhet av att arbeta strukturerat med uppföljning av kvalitet, leverans och KPI:er
Kommunicerar tydligt och skapar delaktighet
Har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat
Har förmåga att omsätta mål och instruktioner till praktiskt genomförande
Har mycket goda kunskaper i svenska
Har B-körkort
Erfarenhet från säkerhetsbranschen är meriterande men vi ser gärna att du har erfarenhet från driftintensiv 24/7-verksamhet, liksom erfarenhet av att leda i förändring eller organisationsomställning. Det viktigaste för oss är dock ditt ledarskap, din förmåga att skapa struktur och ditt engagemang för människor och verksamhet.
Du är en drivande och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du har ett starkt säkerhetsfokus, möter vardagen med ett positivt synsätt och har förmågan att se möjligheter även i utmanande situationer. Att bygga relationer och skapa förtroende faller sig naturligt för dig, och du har en tydlig vilja att bidra till att laget och leveransen fungerar - både internt och externt.
En stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef Anton Sjöberg på anton.sjoberg@securitas.se
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare på julia.olander@securitas.se
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi kommunicerar i första hand via mail
Vi använder tester som en del av vårt urval
Sista ansökningsdag är 17 maj
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige AB
(org.nr 556108-6082)
681 31 KRISTINEHAMN
För detta jobb krävs körkort.
Securitas Kristinehamn
Daniel Mattson daniel.mattson@securitas.se
9874346