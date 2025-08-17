Team/Shiftledare Gatukök/Grill
Nu söker vi dig som skulle passa som Teamledare hos oss, är du den vi letar efter?
Vi tror att du som söker dig till oss är en serviceinriktad, engagerad, ansvarsfull och glad person som klarar ett snabbt tempo. Du är självgående och vet vad det innebär att ta ansvar. Det är viktigt att du har god social kompetens och gillar att ge det där lilla extra för att kunderna ska lämna oss nöjda och glada. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att vårt gatukök fungerar smidigt och att våra gäster får en positiv upplevelse.
Om du har kassavana, tidigare erfarenhet av gatukök eller annan servering av mat är det en fördel. Det är viktigt att du trivs med oss som jobbar här och känner dig bekväm med att jobba i ett tajt team. Då du kommer ha mycket kontakt med våra kunder behöver du kunna prata flytande svenska och vi vill att du som söker jobbet är minst 18 år.
Att jobba hos oss innebär, förutom all kundkontakt, att du kommer få hjälpa till med att preparera råvaror och tillbehör, ta emot kundbeställningar i kassan och tillaga maten på beställning. Emellan serveringarna hjälps vi åt i köket med disk och städ, eller med att ta emot och packa upp varor.
Tjänsten avser en deltidstjänst på cirka 28 timmar i veckan under dagtid, kvällstid och helger.
Som Teamledar är du ansvarig för hela restaurangens drift och rapporterar till restaurangchefen.
Arbetsuppgifterna innefattar följande:
Leda skift genom ansvar, medverkan och delegering av arbetsuppgifter
Rutinmässig rapportering till restaurangchefen
Sprider energi och glädje till medarbetarna som för detta vidare till gäst
Coachning av medarbetare
Ta emot och kontrollerar leveranser från leverantörer
Inköp av varor
Utbildning av nya medarbetare
Ansvar för checklistor och att rutiner följs
En teamledare har fullt ansvar för kundnöjdhet, väntetider, renlighet och kvalitet under sitt pass
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön.
Vi önskar ett personligt brev och ett fullständigt CV då vi vill kunna bedöma barkund och kompetenser så rättvist som möjligt.
Vi tar endast emot ansökningar via ansökningsformuläret.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
