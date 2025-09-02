Team Manager till Rechon Life Science
Vill du vara med och leda ett team i en växande läkemedelsproduktion? Rechon Life Science söker en driven Team Manager som vill bidra till att utveckla framtidens läkemedelslösningar!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
I rollen som Team Manager på förpackningsavdelningen har du ett helhetsansvar för montering, tekniker och monteringsoperatörer. Du leder och utvecklar avdelningen, säkerställer att arbetet bedrivs enligt GMP och andra regulatoriska krav samt ansvarar för att effektivisera och optimera produktionsprocesser.
Du kommer att ansvara för ett team bestående av operatörer och olika tekniker inom hård- och mjukvara, där du ser till att teamet har rätt förutsättningar för att leverera högkvalitativa produkter i tid. Rechon expanderande företag och här får du även möjlighet att få vara med och bygga upp en ny avdelning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Planera, leda och dokumentera monterings- och testningsprocesser enligt GMP
• Säkerställa att avdelningen kan stötta andra enheter inom bolaget vid behov
• Utveckla, uppdatera och säkerställa efterlevnad av instruktioner och SOP:ar i samarbete med QA
• Säkerställa att medarbetare får nödvändig utbildning och att denna dokumenteras
• Ansvara för att rätt utrustning finns tillgänglig och initiera förbättringar vid behov
• Hantera arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom ansvarsområdet
• Delta i kravspecifikation och valideringsarbete för nya maskiner
• Leda och delta i projekt kopplade till nya och befintliga produkter
• Optimera och utveckla monterings- och förpackningstekniker
• Produktionsdokumentation inklusive avvikelsehantering samt framtagning av etiketter och emballage
• Personalansvar inklusive kompetensutveckling och teamledning
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet av montering och testning av medicintekniska produkter, autoinjektorer eller pen devices. Du är en tydlig och närvarande ledare med ett öga för detaljer och som trivs med att arbeta nära ditt team i det dagliga arbetet. Du är en lagspelare som bygger förtroende och bidrar till en positiv arbetsmiljö, samtidigt som du är trygg i att fatta beslut och leda teamet mot uppsatta mål.
Du arbetar strukturerat, följer instruktioner noggrant och säkerställer att avdelningen arbetar enligt företagets höga kvalitetskrav, rutiner och regelverk. Din förmåga att skapa engagemang gör att teamet har rätt förutsättningar för att lyckas i sitt arbete. Det är meriterande om du har erfarenhet från läkemedels- eller medicinteknisk industri samt vana vid att arbeta i GMP-reglerade miljöer och med olika mjukvarusystem.
Vi ser att du har:
• Högskoleutbildning inom teknik, exempelvis högskoleingenjör med inriktning på mekanik, kemi eller Life Science eller minst 3 års arbetslivserfarenhet av teknisk produktion, gärna inom en GMP-reglerad industri eller annan läkemedelsbransch
• Erfarenhet av att arbeta med kravspecifikationer, valideringsdokumentation och produktionsplanering
• Ledarskapserfarenhet med förmåga att bygga upp och utveckla team
• Strukturerad och analytisk förmåga samt ett lösningsorienterat arbetssätt
• Förmåga att kommunicera och samarbeta med flera avdelningar, inklusive QA, Supply Chain, produktion samt externa kunder
• Flytande svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Om Rechon Life Science
Rechon Life Science AB är ett privatägt läkemedelsföretag med ca 350 anställda och verksamhet i Malmö och Arlöv. De har i mer än 60 år levererat aseptiska produkter enligt internationella läkemedelskrav. Idag ligger fokus på kontraktstillverkning och kontraktspaketering av både registrerade läkemedel och material för kliniska prövningar.
Kunderna finns över hela världen och omfattar både mindre Start-Up företag och stora internationella läkemedelsbolag. Rechon Life Science befinner sig i ett expansivt skede med nya projekt och kunder, vilket innebär stora utvecklingsmöjligheter för dig som framtida medarbetare.
Vill du läsa mer om Rechon Life Science? Besök gärna deras hemsida https://www.rechon.com/.
Övrig information
• Start enligt överenskommelse
• Lön enligt överenskommelse
• Arbetstid: måndag till fredag kl. 08:00-16:25
• Tjänsten är en direktanställning till Rechon Life Science
• Bakgrundskontroll genomförs som en del av rekryteringsprocessen
• Utdrag ur belastningsregistret från Polisen ska uppvisas vid eventuell anställning
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Wiktoria Szubert via wiktoria.szubert@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta Adeccos support via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
