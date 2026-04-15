Team Manager - Automated Test Development & Framework
Company description:
With a firm belief that every person and community should have access to the best possible care, Getinge provides hospitals and life science institutions with products and solutions aiming to improve clinical results and optimize workflows.
Job description: Om rollen
Vi utvecklar medicinteknisk utrustning, det vi bygger används i kritiska ögonblick, när marginalerna är små och kvalitet inte är ett val utan ett krav. I den miljön är ett starkt testautomations team inte ett stöd till utvecklingen - det är en förutsättning. Nu söker vi en Manager som vill leda ett team på drygt 20 ingenjörer inom SW-test och testautomatisering.
I den här rollen kommer ditt primära ansvar vara att leda, utveckla och sätta den långsiktiga strategin för automatiserad sw-test och verifiering samt att äga de ramverk som gör strategin verklig i vardagen. Du är en ledare som förstår att ett högpresterande team bygger på tydlighet, tillit och teknisk trovärdighet. Du tar ägarskap för teamets leverans, utveckling och välmående - och du vet att de hänger ihop.
Dina arbetsuppgifter:
Leda, coacha och utveckla ~20 personer inom SW-test, testautomatisering och verifiering
Definiera och driva den långsiktiga strategin för automatiserad test och verifiering i samarbete med övrig utveckling, verifiering och affärsmål
Äga och vidareutveckla ramverk för testautomatisering och verifiering - från arkitektur till implementering och testutveckling
Säkerställa täckning, spårbarhet och kvalitetsmål i en reglerad miljö
Viktig del i regelefterlevnad inom medicinteknisk mjukvaruutveckling
Samverka nära med avdelningen för byggmiljöer för att säkerställa stabila och effektiva pipelines för test och verifiering
Samverka med andra RnD Managers och produktledning i en komplex, reglerad miljö
Anställningen är tillsvidare och baserad i Stockholm. Tjänsten är på plats på kontoret men erbjuder viss möjlighet till hybridarbete.
Vad du har med dig
För att passa för denna tjänst tror vi att du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av att leda team inom SW-test, QA eller testautomatisering
Tekniskt djup inom testautomatisering, verifieringsmetodik och ramverksdesign
Förståelse för krav i reglerade branscher, gärna medicinsk teknik eller liknande
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Förutom tekniska färdigheter värderar vi din personlighet högt. Vi söker dig som trivs i ledarrollen och har erfarenhet av att leda team både tekniskt och mänskligt. Vi tror att du är engagerad i ditt arbete och en person som håller dig uppdaterad med det senaste inom ditt område.
På Getinge omfamnar vi en lärandekultur där vi tar ansvar för vår utveckling och sätter stort värde på kvalitet och samarbete. Framför allt bryr vi oss om varandra för att vi som team och bolag ska kunna fortsätta utveckla världsledande produkter. Vi är Team Players, Forward Thinkers och Game Changers!
Vi erbjuder
En roll med verkligt syfte - det vi testar används i skarpt läge på sjukhus världen över
Erfaret och engagerat team med hög teknisk kompetens
En kultur som värdesätter både precision och samarbete
Möjlighet att påverka teststrategin på riktigt, inte bara förvalta den
Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt kompensations- och förmånspaket, inklusive friskvårdsbidrag, familjeförmåner och gemensamma aktiviteter och föreningsliv. Allt detta för att säkerställa att vi stöder ditt välbefinnande och dina mål.
Vi har en öppen dialog mellan ledare och medarbetare, samt mellan teamen. Vi fokuserar på att utveckla människor och tillsammans skapar vi en plan för lärande och kompetensutveckling när du börjar din karriär hos oss.
Ansökan
Ansökningar kommer att granskas löpande och vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt dock senast den 30 april. Vi ber dig att skicka in din ansökan i vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen "ansök nu". Vänligen notera att vi EJ tar emot ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan. Vi hoppas att du vill följa med oss på vår resa mot att bli världens mest eftertraktade medicintekniska företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "36897-44107004". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Getinge AB (publ)
(org.nr 556408-5032), https://www.getinge.com
171 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Getinge AB Kontakt
Mrs.
Sofia Ekstrand sofia.ekstrand@getinge.com 0708305922
