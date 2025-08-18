Team Leader till Innovative Sales
2025-08-18
Innovative Sales växer - och vi söker nu en ny Team Leader som vill vara med och bygga upp samt driva ett av våra team framåt. Är du en inspirerande ledare med erfarenhet av försäljning och vill utvecklas i en expansiv organisation? Vill du dessutom få leda ett team med några av Sveriges starkaste varumärken i ryggen? Då kan detta vara ditt nästa steg!Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Som Team Leader ansvarar du för att motivera, coacha och utveckla ditt team så att både individen och gruppen når sin fulla potential. Dina uppgifter kommer bland annat att bestå av:
Hålla uppstartsmöten med fokus på motivation, inspiration och vidareutbildning
Utbilda nya säljare i pitchteknik och försäljningsmetodik
Ge kontinuerlig feedback och coachning
Säkerställa trivsel och bidra till en stark företagskultur
Driva teamet mot uppsatta mål och budgetar Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av telefonförsäljning
Minst 6 månaders erfarenhet av ledarskap
God kommunikativ förmåga och en förmåga att inspirera andra
Resultat- och målinriktad
Vi erbjuder
På Innovative Sales får du inte bara ett jobb - du blir en del av en framgångsresa där du får utvecklas både som ledare och säljare. Vi erbjuder:
Ledarskapsutbildning och kontinuerlig coaching
Stora möjligheter att växa inom organisationen
Företagskonferenser och inspirerande events
Gym på kontoret och fina lokaler på Gärdet i Stockholm
Drivna, välutbildade och inspirerande ledare och chefer.
En härlig arbetsmiljö med stark teamkänsla där man motiveras och inspireras varje dag
Innovative Sales består idag av över 200+ medarbetare och fortsätter att växa. Bolaget är grundat av säljare - för säljare och vi har etablerade samarbeten med några av Sveriges största leverantörer, såsom Telia, Telenor och Halebop.
Vi är specialiserade inom fält-, event- och telefonförsäljning, och arbetar både med B2C- och B2B-försäljning.
Vill du ta nästa steg i din karriär och vara med på vår resa? Sök tjänsten som Team Leader hos Innovative Sales redan idag!
Kontakt: Rekryteringsansvarig: Emma Andersson E-postadress: emma.a@innovativesales.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Innovative Sales TM AB
(org.nr 559267-8311), https://www.innovativesales.se/ Arbetsplats
Innovative Sales Kontakt
Emma Andersson emma.a@innovativesales.se Jobbnummer
9463810