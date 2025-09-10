Team Leader maintenance - Töva, Sundsvall
2025-09-10
Är du en engagerad ledare med tekniskt driv och ett öga för förbättringar? Trivs du i en industriell miljö där du får ta stort ansvar och vara med och påverka utvecklingen? Då kan detta vara rollen för dig!
På vår kabelgranuleringsanläggning i Töva hanterar, separerar och sorterar vi olika typer av kablar för att få ut rena fraktioner som sedan säljs vidare till kunder och samarbetspartners. Totalt på anläggningen är vi 25 stycken som arbetar tillsammans i olika konstellationer. I denna roll kommer du att ha ett stort ansvar och goda möjligheter att påverka utvecklingen av vår produktionsverksamhet.
Om rollen
Som Team Leader Maintenance ansvarar du för service- och underhållskostnader samt anläggningens tekniska tillgänglighet. Du säkerställer att underhållsplaner finns och kontinuerligt förbättras med fokus på tillgänglighet och kostnadseffektivitet. I rollen ingår att planera och leda service- och underhållsstopp, samt att säkerställa resurser och kompetens utifrån planerade aktiviteter.
Du driver systematiskt förbättringsarbete genom analys av stopporsaker och utveckling av underhållsplaner. En viktig del är även att utveckla operatörsunderhåll och kompetenssäkra driftsoperatörer. Du arbetar nära ledningsgruppen och är aktivt ute där det händer.
Vem är du?
Vi söker dig som har god ledarskapsförmåga och en stark vilja att utveckla både verksamhet och människor. Du ser andras framsteg som en framgång och trivs med att samverka med kollegor och samarbetspartners. Du är intresserad och närvarande ute i produktionen, har god förmåga att genomföra och dokumentera analyser och förbättringsarbeten samt planera din egen tid och aktiviteter.
Kvalifikationer
• Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom ledarskap, tekniskt/mekaniskt arbete och strukturerat förbättringsarbete
• Eftergymnasial utbildning inom teknik och/eller automation eller motsvarande
• Grundläggande datorkunskaper samt kunskap i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av ekonomisk planering och budgetarbete
• Kunskap inom Lean, Six Sigma och/eller processorienterad kvalitetsstyrning
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Eftersom vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att lyckas i din nya roll börjar din medarbetarresa med en gedigen introduktionsutbildning. Vi satsar mycket på kompetenshöjande insatser och som en del av en större koncern finns många möjligheter för dig som vill växa, både individuellt och tillsammans med oss. Vi är måna om dig, därför erbjuder vi dig trygga och utvecklande förmåner. Läs mer här.
Om rekryteringsprocessen
Vi välkomnar ansökningar senast den 3 oktober. Vi går löpande igenom samtliga ansökningar, och de som vi anser matchar rollen bäst kommer vi att bjuda in till en intervju. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Om du har några frågor under processen så är du varm välkommen att höra av dig till rekryterande chef Marcus via marcus.marell@stenarecycling.se
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
