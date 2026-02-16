Teacher, Special Education
2026-02-16
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Speciallärare Internationella Engelska Skolan Österåker
I augusti 2024 öppnade vi dörrarna till vår nya skola, Internationella Engelska Skolan Österåker.
IES Österåker är en skola för förskoleklass till årskurs 9. När skolan är fullbelagd kommer vi ha cirka 600 elever fördelade på två parallella klasser per årskurs. Vi följer den svenska läroplanen där upp till 50 % av undervisningen sker på engelska.
IESÖ består av en nybyggd och en delvis renoverad skolbyggnad och är belägen i centrala Åkersberga. Skolan är omgiven av idrottsanläggningar, stora grönområden och skärgården, allt inom pendlingsavstånd till Stockholm.Ditt nya jobb
Som speciallärare hos oss arbetar du med att identifiera, analysera och undanröja hinder i lärmiljön samt ge stöd till elever i behov av särskilt stöd. En speciallärare har en coachande roll och fungerar ofta som ett bollplank gentemot övriga lärare och pedagoger, samtidigt som man ger enskild undervisning och stöd till elever i behov av detta, både i och utanför klassrummet.
Du har även ansvar för dokumentation av stödinsatser och uppföljning av åtgärdsprogram. Rollen innebär ett nära samarbete med undervisande lärare, mentorer och elevhälsoteamet för att säkerställa att varje elev får rätt stöd i rätt tid.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Kartläggning och pedagogiska utredningar
• Upprättande, dokumentation och uppföljning av åtgärdsprogram
• Planering och genomförande av specialpedagogiska insatser
• Handledning och stöd till kollegor
• Samarbete med elevhälsoteamet
• Kontakt och samverkan med vårdnadshavare
Du förväntas aktivt bidra till att upprätthålla skolans värdegrund och vision. Hos oss ligger fokus på lärande och en lugn miljö där skolans rutiner och regler följs av både elever och personal.
En del av våra elevers framgång beror på att vi har ett starkt förtroende för deras förmåga att utvecklas. Vi är övertygade om att varje elev kan nå sin fulla potential genom tydliga strukturer, höga förväntningar och rätt stödinsatser.Din profil
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare. Du är strukturerad, lösningsfokuserad och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är en lagspelare som trivs i nära samarbete med lärare och elevhälsa och har ett inkluderande förhållningssätt.
Du har:
• God kunskap om anpassningar och särskilt stöd
• Erfarenhet av att genomföra pedagogiska kartläggningar och skriva åtgärdsprogram
• Förmåga att analysera lärmiljöer och föreslå utvecklingsinsatser
• Ett tydligt ledarskap och ett tryggt bemötande
Undervisningen sker på svenska. Arbetsspråket kollegor emellan är både svenska och engelska, därför behöver du även ha goda kunskaper i engelska.Övrigt
Tjänsten är 100 %. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden gått ut.
Ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan är obligatoriskt att uppvisa. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://engelska.se/ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Österåker Kontakt
Christina Aspgren christina.aspgren.osteraker@engelska.se 0707756796 Jobbnummer
9744094