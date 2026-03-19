Teacher, German

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Lärare i moderna språk - tyska
Internationella Engelska Skolan Gävle söker nu en legitimerad lärare i moderna språk tyska som vill vara med och göra skillnad för våra elever i deras utveckling och lärande.
Kvalifikationer Som lärare i tyska hos oss planerar och genomför du undervisning som väcker lust att lära. Du skapar en trygg och inkluderande lärmiljö där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du samarbetar nära med kollegor och bidrar aktivt till skolans pedagogiska utveckling.
Vi söker dig som:
• har svensk lärarlegitimation med behörighet att undervisa moderna språk tyska
• är trygg i ditt ledarskap
• skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina elevgrupper
• kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• motiveras av att se elever utvecklas och nå framgång
• har ett gott bemötande och har en god förmåga att etablera och utveckla relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor
• trivs med att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Om rollenI rollen som lärare i tyska kommer du bland annat att:
• arbeta för en stimulerande klassrumsmiljö för effektiv undervisning och lärande
• planera och genomföra undervisning i tyska
• upprätthålla skolans positiva etos och värdegrund, både i och utanför klassrummet
• ha kommunikation med vårdnadshavare om elevers utveckling, framsteg och prestationer
• följa upp och dokumentera elevers kunskapsutveckling
• ha mentorskap för elever
Vad vi erbjuder digHos oss får du möjlighet att arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö tillsammans med engagerade kollegor.
Du blir en del av en skola där värdegrunden genomsyrar allt vi gör. Vi har höga akademiska ambitioner och en stark tro på att alla elever kan nå sin fulla potential. Samtidigt värnar vi om en lugn och trygg skolmiljö med tydliga strukturer och förväntningar - något som skapar de bästa förutsättningarna för både lärande och trivsel.
Här arbetar du tillsammans med engagerade kollegor som brinner för utbildning och för att göra skillnad för våra elever. Hos oss har du trygga arbetsvillkor och omfattas av kollektivavtal. Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning med start så snart som möjligt. Omfattningen är 75% ferietjänst. Så ansöker du
För att ansöka, bifoga ditt CV, personligt brev och din lärarlegitimation. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdagen, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
För att arbeta hos oss behöver du visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Du kan beställa detta via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://gavle.engelska.se Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Gävle Kontakt
Daniel Hall daniel.hall.gavle@engelska.se 026-423 25 02 Jobbnummer
9807469