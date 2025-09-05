Taxiförare sökes - Uppsala

Comibri Consultings AB / Fordonsförarjobb / Uppsala
2025-09-05


Comibri har funnits sedan 2022 och erbjuder professionella transport- och taxitjänster i både Uppsala och Stockholm. Vi växer och söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team.

Publiceringsdatum
2025-09-05

Dina arbetsuppgifter
Köra taxi enligt gällande lagar och regler
Ge god service och bemötande till kunder
Ansvara för fordonets skötsel och säkerhet

Vi erbjuder
Bra provisionsbaserad ersättning
Möjlighet till heltid eller deltid
Arbete i ett etablerat företag med växande kundkrets

Kvalifikationer
Taxiförarlegitimation
God svenska eller engelska i tal
Ansvarsfull och serviceinriktad personlighet

Plats
Uppsala

Så ansöker du
Skicka din ansökan till Jobs@comibri.se
Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: jobs@comibri.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Comibri Consultings AB (org.nr 559443-1842)
Kungsängsvägen 27 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Zahra A
jobs@comibri.se
0101618080

Jobbnummer
9493224

