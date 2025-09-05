Taxiförare sökes - Uppsala
Comibri Consultings AB / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2025-09-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Comibri Consultings AB i Uppsala
, Järfälla
, Tierp
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Comibri har funnits sedan 2022 och erbjuder professionella transport- och taxitjänster i både Uppsala och Stockholm. Vi växer och söker nu engagerade och serviceinriktade taxiförare till vårt team.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Köra taxi enligt gällande lagar och regler
Ge god service och bemötande till kunder
Ansvara för fordonets skötsel och säkerhet
Vi erbjuder
Bra provisionsbaserad ersättning
Möjlighet till heltid eller deltid
Arbete i ett etablerat företag med växande kundkretsKvalifikationer
Taxiförarlegitimation
God svenska eller engelska i tal
Ansvarsfull och serviceinriktad personlighet
Plats
Uppsala Så ansöker du
Skicka din ansökan till Jobs@comibri.se
Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
E-post: jobs@comibri.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Comibri Consultings AB
(org.nr 559443-1842)
Kungsängsvägen 27 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Zahra A jobs@comibri.se 0101618080 Jobbnummer
9493224