Taxiförare I Stockholm, Linköping,
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Västerås
Vår åkeriet expanderar sig och och är i behov av 4 heltid taxichaufförer för ett OMGÅENDE tillsträde i
STOCKHOLM, LINKÖPING
KRAV: Taxi förarlegitimation.
ARPETSPLATS
STOCKHOLM ,Linköping Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: divinetransportab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Divine Transport AB
(org.nr 559486-8480) Jobbnummer
9522217