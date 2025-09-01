Taxiförare för Uber/Bolt
2025-09-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Vi är en snabbt växande transporttjänst som samarbetar med både Uber och Bolt. Vi erbjuder våra kunder en smidig, säker och pålitlig transportupplevelse och söker nu fler engagerade och serviceinriktade förare till vårt team. Om du trivs med att möta människor, har ett intresse för service och tycker om att vara ute på vägarna, kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
• Köra och leverera en högkvalitativ transporttjänst för kunder via Uber och Bolt.
• Säkerställa en säker och bekväm resa för alla passagerare.
• Hålla fordonet rent och väl underhållet.
• Kommunicera professionellt och vänligt med kunderna.
• Följa trafikregler och förordningar.
Vi söker dig som:
• Har giltigt B-körkort och minst 2 års körerfarenhet.
• Har en taxiförarlegitimation
• Behärskar svenska och engelska i tal.
• Är serviceinriktad, punktlig och har ett trevligt bemötande.
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider - du väljer när du vill jobba.
• Möjlighet att köra för både Uber och Bolt och därmed maximera din inkomst.
• Konkurrenskraftig lön med möjlighet till extra bonusar vid högre prestationer.
• Support och hjälp med administrativa frågor och kundkontakt.
• Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget.
• Egen bil som du kommer att ha hos dig.Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till svelinks.ab@gmail.com
för mer information. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att höra av dig om du är intresserad!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
