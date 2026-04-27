Taxiförare Bolt & Uber
Arduve AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2026-04-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arduve AB i Malmö
Kort om företaget: Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2017 och har flera bilar, Toyota Corolla. Idag arbetar 10 förare på företaget på heltid, deltid och extrajobb.
Löner / ersättningar, beror på antal kördagar är:
• Fastjobb ca 28000 - 65000 kr
• Extrajobb ca 14000 - 25000 kr
Idag behöver företaget:
1. En dag förare
2. En kväll förare
3. Extra förare torsdag-fredag kväll & lördag -söndag dag
KRAV: Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via mail: arduveab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arduve AB
(org.nr 559074-9775) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876242