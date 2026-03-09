Taxiförare Bolt & Uber
2026-03-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Kort om företaget: Företaget har varit verksamt inom taxibranschen sedan 2017 och har flera bilar, Toyota Corolla. Idag arbetar 10 förare på företaget på heltid, deltid och extrajobb.
Idag behöver vi en dagförare och en extra kvällsförare.
Löner eller ersättningar (via köp av tjänster) är:
• Fastjobb ca 28000 - 65000 kr
• Extrajobb (beror på antal kördagar)
ca 14000 - 25000 kr
KRAV: Taxiförarlegitimation
För mer information och intresseanmälan kontakta oss via mail: arduveab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arduve AB
