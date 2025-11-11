Taxiförare
2025-11-11
Gentek Sverige söker taxiförare i Stockholm.
Du måste ha Taxilegitimation och erfarenhet att köra Bil i Sverige.
Föraren ska vara serviceinriktad och ansvarsfull och köra kunder bekvämt till sina önskat destination.

Dina arbetsuppgifter
Köra kunder till olika adresser från App beställningar.
Betalningar sker via App. Det är trygg, säkert och enkelt. Kunderna är väldig trevliga och både kunder och förarna har möjlighet att betygsätta varandra.
Utom dess kommer att chauöfförer jobb från andra aktörer t.ex. booking.com osv.
Fast månads lön/ Rörlig ackords- eller provisions lön.
Tveka inte att kontakta mig eller skicka in en ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: gentek.sverige@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gentek Sverige AB
(org.nr 559525-4136)
Bollstanäsvägen 3 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9598195