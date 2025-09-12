Taxichaufför i Sverige
2025-09-12
Vi söker dig som är flexibel och kan arbeta i ett skiftbaserat system. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och vara en del av ett professionellt team med goda arbetsvillkor. Vi kör uppdrag från Uber, Bolt och andra appar, vilket ger dig variation och flexibilitet i arbetet.Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som taxichaufför hos oss kommer du att:
Köra passagerare säkert och i tid till deras destinationer
Ge god service och bemöta kunder på ett professionellt sätt
Hålla fordonet rent och i gott skick
Hantera betalningar och kvitton vid behov
Följa trafikregler och företagets riktlinjerKvalifikationer
Svenskt B-körkort och giltig Taxiförarlegitimation
God kännedom om lokala vägar och trafikregler
Grundläggande kunskaper i svenska (engelska är meriterande)
Serviceinriktad och professionellt uppträdande
Flexibilitet att arbeta
Meriterande
Tidigare erfarenhet som taxichaufför eller yrkesförare
Fler språkkunskaper
Vana vid GPS och taxibokningssystem
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön och/eller provisionsbaserad ersättning
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Väl underhållna fordon
Möjlighet till långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: job@ntitservices.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Transport & IT services AB
(org.nr 559179-7047) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
