Taxi driver Uber & Bolt

Jafari, Omid / Fordonsförarjobb / Södertälje
2025-10-19


Taxi Driver Wanted - Day and Night Shifts in Södertälje
We are looking for a responsible and reliable taxi driver for day and night shifts starting immediately in Södertälje.
You will start and finish your shift in Södertälje but drive throughout Stockholm.
Working hours: 06:00-18:00 or 18:00-06:00 - you choose which shifts you want to work.
Requirements:
Valid Taxi Driver's License (TFL)

Speak Swedish or English

We offer:
Flexible working hours

Stable employment

Friendly team

Location: Södertälje
Application: Send an email to omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: 072 365 47 42 (preferably send an SMS - I can't always answer calls)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: omidjafari.taxi@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jafari, Omid
Rosenlund Södertälje (visa karta)
152 30  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Jafari Omid

Jobbnummer
9563817

