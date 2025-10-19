Taxi driver Uber & Bolt
Taxi Driver Wanted - Day and Night Shifts in Södertälje
We are looking for a responsible and reliable taxi driver for day and night shifts starting immediately in Södertälje.
You will start and finish your shift in Södertälje but drive throughout Stockholm.
Working hours: 06:00-18:00 or 18:00-06:00 - you choose which shifts you want to work.
Requirements:
Valid Taxi Driver's License (TFL)
Speak Swedish or English
We offer:
Flexible working hours
Stable employment
Friendly team
Location: Södertälje
Application: Send an email to omidjafari.taxi@gmail.com
SMS: 072 365 47 42 (preferably send an SMS - I can't always answer calls)
