Taxi driver
2025-09-16
OBS: Taxikörkort från Västrafik krävs för att utföra tjänsten.
Zeeshan Gohar Taxi tillhandahåller transporter för Väst trafik Göteborg.
Trafiken inkluderar serviceresor, sjukresor, skolresor etc.
Under dagen kan du köra i hela regionen.
Fast arbetstid (dagtid, vardagar)
NOTE: Taxi driver's license with västrafik required to perform the service.
Zeeshan Gohar Taxi provides transportation for Väst trafik Gothenburg.
Traffic includes service trips, sick trips, school trips, etc.
During the day you can drive throughout the region.
Fixed working hours (daytime, weekdays)
9511496