Tandtekniker CAD/CAM
2025-10-17
Tandtekniker CAD/CAM sökes - Bli en del av vårt team!
Plats: Malmö, Vendelsvägen 4
Anställningsform: 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Är du en noggrann och engagerad tandtekniker med passion för digital teknik och estetiska lösningar? Vi söker dig som vill arbeta med modern CAD/CAM-teknik och bidra till att skapa högkvalitativa tandtekniska arbeten för våra kunder.
Som CAD/CAM-tandtekniker hos oss kommer du att arbeta med:
• Design av kronor, broar, skenor och implantat i digitala system
• Skanning och bearbetning av digitala modeller
• Framställning via våra fräsmaskiner och CAM-system
• Skötsel, drift och underhåll av CAD/CAM-utrustning och fräsar
• Kvalitetssäkring och slutkontroll av färdiga arbeten
• Täta samarbeten med våra kollegor inom estetik, protetik och bettfysiologi
Vi arbetar med moderna system som Exocad och 3Shape.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad tandtekniker, gärna med fokus på digital teknik
Har erfarenhet av CAD-program (Exocad, 3Shape eller liknande)
Har god materialkunskap (zirkonia, E-max, PMMA m.m
Kan hantera och underhålla digital produktionsutrustning (fräsar, skannrar, CAM)
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett team
Kunna föra dialog med våra kliniker
Meriterande:
Erfarenhet av CAM-fräsning och maskinunderhåll
Erfarenhet inom implantat eller estetisk protetik
Intresse för digital utveckling och processoptimering
Vi erbjuder
En modern och digital arbetsmiljö
Möjlighet till vidareutbildning inom CAD/CAM och nya tekniker
Ett sammansvetsat team med fokus på kvalitet och arbetsglädje
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Så ansöker du
Läs annonsen och känner Du att du är personen vi söker, skickar du ditt CV och gärna en referens i ansökan.
Har du frågor? Hör av dig lättast på mail - vi ser fram emot att träffa vår nästa kollega!
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: madeleine@cervident.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cervident AB
