Tandsköterska Vaggeryd Folktandvård
Region Jönköpings län / Tandsköterskejobb / Vaggeryd Visa alla tandsköterskejobb i Vaggeryd
2025-08-15
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Vaggeryd
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Vaggeryd Folktandvård
Vi är en mellanstor klinik med 7 behandlingsrum och 17 medarbetare. Vi som arbetar här trivs med att arbeta i grupp och värderar kunskapsutbyte högt.
Vi ses gärna utanför arbetet för att äta tillsammans eller utföra en gemensam aktivitet. Våra medarbetare är kompetenta och erbjuder högkvalitativ vård till våra patienter! Här tycker vi mycket om att hjälpas åt!
Läs mer om kliniken här (https://www.rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/titta-in-pa-vara-kliniker/jobba-pa-vaggeryd-folktandvard/)!
Rollen som tandsköterska
Tycker du om mänskliga möten och trivs med en varierad arbetsvardag? Då är du kanske vår nästa kollega!
Att arbeta som tandsköterska är att kunna förutse behov och ligga steget före i en behandlingssituation. Du kommer att vara en ovärderlig resurs i det team som tillsammans tar hand om och behandlar patienter på kliniken, och du kommer i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder.
I rollen som tandsköterska är du tandläkarens högra hand men också en självständig medarbetare med egna ansvarsområden. Dina arbetsuppgifter är breda och inkluderar även profylaxarbete, arbete i vår steril samt i vår reception, där du ansvarar för att skapa ett professionellt och välkomnande bemötande för våra patienter. Folktandvårdens uppdrag är att finnas till för länets alla invånare så kommer du i din vardag att möta patienter i alla åldrar och med olika bakgrunder. Du kommer med andra ord att ha stor användning av hela din yrkeskompetens.
Vi letar efter dig som delar Folktandvårdens vision och värderingar, en god och jämlik tandvård för alla regionens invånare. Som medarbetare hos oss representerar du dig själv, kliniken och hela Folktandvården. Därför är det viktigt för oss att vara professionell, både för att värna om patientsäkerheten men också för kvalitén på behandlingen.
Vi vet att det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats, både för medarbetare och patienter. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet på kliniken.
Din blivande arbetsplats
På vår klinik är alla professioner lika viktiga och vi arbetar tillsammans för att ge alla våra patienter den bästa vård vi kan ge. För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och ständigt utvecklas tillsammans med sina arbetskamrater. Det är då vi når det gemensamma målet - en friskare framtid för regionens invånare. Vårt fokus ligger på kompetens, trygghet och hälsa. Dessa kärnvärden är grunden för hur vi jobbar och utvecklar vår arbetsplats.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som ligger dig varmt om hjärtat.Publiceringsdatum2025-08-15Profil
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska, med intresse för både barntandvård och vuxentandvård, som trivs att vara en del i ett team. Du som drivs av att göra andras liv lite bättre, är en motiverande och engagerad person som ser till dina patienters behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal såväl som i skrift.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta klinikchef Sofia Asplund Brenander, sofia.asplund.brenander@rjl.se
, 010-242 38 47 eller klinikkoordinator Eva-Maria Klint, eva-maria.klint@rjl.se
, 010-244 06 25.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 september. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "T237/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9460598