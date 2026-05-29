Tandsköterska sökes 60%
2026-05-29
Vill du arbeta på en liten, personlig tandvårdsklinik där du blir en viktig del av teamet? Plus Tandläkarna söker nu en tandsköterska till vår klinik.
Vi är en mindre klinik med två behandlingsrum och ett nära samarbete mellan tandläkare, tandhygienist och övrig personal. Hos oss är teamkänslan viktig, och vi arbetar tillsammans för att ge patienterna trygg, professionell och personlig tandvård.
En av fördelarna med att arbeta på en mindre klinik är att du som tandsköterska får vara mer delaktig i klinikens utveckling. Dina idéer, erfarenheter och synpunkter tas tillvara, och du har möjlighet att påverka hur vi tillsammans formar klinikens arbetssätt och riktning framåt.
Tjänsten är på 60 %, med möjlighet att utöka till 80 % framöver. Vid 60 % tjänst ingår en ledig vardag varje vecka.
Som tandsköterska hos oss får du ett varierat arbete där du är delaktig i den dagliga driften på kliniken. Vi utför många olika typer av behandlingar, vilket innebär att arbetsdagarna blir omväxlande och inte enbart består av samma moment.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Assistera tandläkaren vid olika behandlingar
Arbete i steril och hantering av instrument
Ta emot och hjälpa patienter
Svara i telefon när det ringer
Hjälpa till med bokningar och enklare administrativa uppgifter
Bidra till att kliniken fungerar smidigt i det dagliga arbetet
Vi söker dig som
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och trivs i en mindre klinikmiljö där man hjälps åt. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett gott bemötande mot patienter.
Det är viktigt att du är flexibel, serviceinriktad och tycker om att arbeta i team. Eftersom vi är en liten klinik uppskattar vi att man kan ta egna initiativ och hjälpa till där det behövs.
Vi erbjuder
Tjänst på 60 %, med möjlighet till 80 %
Ledig vardag varje vecka vid 60 % tjänst
Konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider
En personlig och familjär arbetsplats
Möjlighet att vara delaktig och påverka klinikens utveckling
Varierade arbetsuppgifter inom allmäntandvård
Ett nära team där alla hjälps åt
En klinik med fokus på trygghet, kvalitet och gott patientbemötande
Låter detta som en tjänst för dig?
Välkommen med din ansökan till Plus Tandläkarna! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: admin@plustandlakarna.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plus Tandläkarna AB
(org.nr 559533-2502), https://plustandlakarna.se/
Ankdammsgatan 30 (visa karta
)
171 43 SOLNA Jobbnummer
9937609