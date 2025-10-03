Tandsköterska/Profylaxtandsköterska
2025-10-03
Tror du som vi att god vård börjar med personal som trivs på jobbet?
Då kan vi vara kliniken för dig!
Vi söker nu en tandsköterska till ett vikariat hos oss. Hos oss får du främst arbeta kliniskt som assisterande tandsköterska, men om du har erfarenhet och intresse finns även möjlighet att delvis arbeta som profylaxtandsköterska.Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Vi är en privat allmäntandvårdsklinik som även erbjuder viss specialisttandvård. Kliniken har helt nya, fräscha lokaler med modern utrustning och 11 behandlingsrum. Vi är ett engagerat team på 25 medarbetare i olika åldrar. Här blir du en del av en trivsam arbetsmiljö där vi stöttar och lär av varandra.
Vi söker dig som
har tandsköterskeutbildning
har minst 1 års erfarenhet som tandsköterska
är flexibel, noggrann och tycker om att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
ett varierat och stimulerande arbete i en positiv arbetsmiljö
möjlighet att utvecklas i din roll, bl.a. som profylaxtandsköterska om intresse finns
en välfungerande klinik där vi månar om både personal och patienterÖvrig information
Anställningsform: Tidsbegränsat vikariat.
Tidsperiod: December 2025/januari 2026 till och med augusti 2026, eventuellt med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Nyfiken på att höra mer? Skicka din ansökan till:
Tandhälsan Älmhult
Norra Esplanaden 14
343 30 Älmhult
Mail: emilie.andrebeck@tandhalsan.net
Upplysningar ges av Christina Bengtsson tel 0476-59180
Urval sker löpande och tjänsten tillsätts när rätt person hittats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: emilie.andrebeck@tandhalsan.net Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandhälsan Kronoberg AB
(org.nr 559376-5307)
Norra Esplanaden 14 (visa karta
)
343 30 ÄLMHULT Kontakt
Kliniksamordnare
Christina Bengtsson christina.bengtsson@tandhalsan.net 0476-59180 Jobbnummer
9540600