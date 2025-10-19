Tandsköterska Knivsta
2025-10-19
Tandsköterska sökes
Vi söker en glad och omtänksam tandsköterska med känsla för service och patientfokus.
Knivsta Tandvård är en färgglad, ljus och modern trerumsklinik med ett troget klientel härliga patienter och god tillströmning av spännande nya. Vi arbetar huvudsakligen med vuxenpatienter.
I arbetsuppgifterna ingår att assistera tandläkaren vid stolen, skriva i journaler, sköta hygienrutiner, steril och receptionsarbete som att svara i telefon, optimera tidboken och kalla patienter. När du känner dig redo får du självständigt lägga bedövning, ta röntgen, opg, digital scanning, göra enklare kostnadsförslag, informera, instruera och utföra lättare tandstensborttagning.
Vi söker dig med arbetsglädje och sunt förnuft, som är en trevlig och lojal arbetskamrat, serviceinriktad och lyhörd för patienternas önskemål. Tjänsten passar dig som har hög närvaro och vill ge den bästa vården till dina patienter och långsiktigt vara med och bidra till en trivsam arbetsmiljö.
Det viktigaste är att vi har roligt tillsammans så att patienterna trivs och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker bör ha svensk utbildning som tandsköterska eller undersköterska och gärna arbetslivserfarenhet som tandsköterska, undersköterska eller av annat vård- eller serviceyrke samt utmärkt svenska i tal och skrift.
Knivsta är ett snabbt växande samhälle med bra kommunikationer. Kliniken ligger 3 min promenad från pendlarstationen och gratis parkering finns utanför dörren.
Vi erbjuder dig:
Fast anställning efter 6 månaders provanställning
Veckoarbetstid enligt överenskommelse deltid/heltid
Konkurrenskraftig lönenivå. Fast lön och bonus efter prestation.
Trevliga arbetstider, ej sena kvällar eller helger
Kollektivavtal med tjänstepension
Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Friskvårdsbidrag 5000kr/år
Tillträde 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan i form av ett CV och ett personligt brev mejlat till:jobb@knivstatandvard.se

Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
