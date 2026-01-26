Tandsköterska
Region Uppsala / Tandsköterskejobb / Uppsala Visa alla tandsköterskejobb i Uppsala
2026-01-26
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Folktandvården Almunge
Vår verksamhet
Almunge växer och tillströmningen av patienter är god vi behöver utöka vår verksamhet och söker nu en tandsköterska med driv. Vår klinik är belägen i Almunge skola med bussförbindelse till Uppsala.
Kliniken har tre behandlingsrum. Vi är 8 medarbetare med ett gott arbetsklimat, där du blir en viktig del. Här har du chans att bidra till klinikens utveckling. Som anställd tandsköterska på vår klinik omfattas du av ett ortstillägg på 1000 kronor.
Ditt uppdrag
Som tandsköterska arbetar du med varierade uppgifter. Förutom receptionsarbete, assistans och sterilarbete och vid intresse kan arbete med egna patienter förekomma.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har tandsköterskeutbildning och trivs med att arbeta flexibelt i rollen som tandsköterska. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och tror att du trivs med många patientkontakter där du alltid bibehåller ett gott bemötande.
Vi ser gärna att du strävar efter en hög vårdkvalité som ambassadör för vårt folkhälsoarbete. Vi ser att du har tidigare yrkeserfarenhet som tandsköterska.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Arbetsledare Ann-Cathrin Löwdahl 018-611 69 83
Verksamhetschef Riman Claesson 018-617 20 75
För Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 15 februari 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla tillför värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna och hos oss växer kunskap och människor. Vi har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV10/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9703655