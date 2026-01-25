Tandsköterska
2026-01-25
Tandsköterska till DENTSMILE - Gävle
Vi har glädjen att expandera till Gävle - vill just du bli en del av vårt team?
DENTSMILE fortsätter sin tillväxt och söker nu en engagerad och positiv tandsköterska till vår klinik i Gävle. Vi erbjuder en modern och patientfokuserad arbetsplats där kvalitet, service och teamarbete står i centrum.
Om tjänsten
Som tandsköterska hos oss på DENTSMILE blir du en viktig del av vårt team. Ditt arbete kommer att omfatta patientomhändertagande, assistans vid behandlingar, steril- och receptionsarbete samt administrativa uppgifter. Erfarenhet av att arbeta delegerat är ett stort plus, då vi gärna ser att du har förmågan att arbeta självständigt och bidra till effektiv patienthantering. Vi arbetar med ett brett spektrum av behandlingar och har ett högt patientflöde, vilket innebär ett varierande arbete med möjlighet till utveckling och ansvarstagande.
Vi söker dig som:
Har en godkänd tandsköterskeutbildning. Är en serviceinriktad lagspelare med ett varmt bemötande och har ett genuint intresse för att hjälpa våra patienter. Har erfarenhet från arbete som tandsköterska, meriterande om du har arbetat med både vuxna och barn. Har erfarenhet av att arbeta delegerat och trivs med att ta eget ansvar. Är strukturerad, flexibel och trivs med att arbeta i en miljö med högt tempo.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Vi erbjuder:
En stimulerande och varierande arbetsmiljö i fräscha och moderna lokaler.
Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning. En positiv arbetsplats med erfarna och engagerade kollegor. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner.
Anställningsform Heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan
Skicka din ansökan, innehållande CV och personligt brev, till karriar@dentsmile.se
Märk din ansökan med "Tandsköterska Stockholm".
Välkommen till DENTSMILE - där vi sätter våra patienter och vårt team i centrum! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
