Tandsköterska
Folktandvården Storvreta
Vår verksamhet
Folktandvården Storvreta ligger strax norr om Uppsala, i ett barnvänligt och trivsamt område med mycket bra och snabba tåg- och bussförbindelser såväl söder- som norrifrån.
På kliniken arbetar 20 medarbetare, en engagerad personalgrupp som tillsammans skapar ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö i moderna och trivsamma lokaler.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete med ett patientklientel av både barn och vuxna, bra arbetskamrater och möjlighet till långsiktig utveckling. I Storvreta ges möjlighet att arbeta varierat som tandsköterska. I arbetsuppgifterna ingår assisterande av tandläkare, receptionsbemanning och olika administrativa uppgifter. Folktandvården erbjuder ett gediget kursprogram varje år då kompetensutveckling är viktigt för oss.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska med erfarenhet av yrket. Det är meriterande om du besitter erfarenhet av administrativa uppgifter.
Vi söker egenskaper som:
Flexibel - Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
Kvalitetsmedveten - Du är noggrann och strävar efter att uppfylla mål och kvalitetsstandard.
Samarbetsförmåga - Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad - Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Helhetssyn - Du ser helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Elin Andersson-Gran 018-617 21 03
Arbetsledare Åsa Dolk, 018-611 08 82
För Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 8 februari 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla tillför värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna och hos oss växer kunskap och människor. Vi har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
