Tandsköterska
Folktandvården S:t Per
Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län med goda kommunikationer och närhet till Arlanda. Folktandvården har ca 550 anställda på 25 kliniker med tillgång till alla specialiteter. För att ge våra patienter de bästa förutsättningar för en god tandhälsa satsar vi mycket på Frisktandvård. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet.
Vår verksamhet
Folktandvården S:t Per ligger i centrala Uppsala med goda kommunikationer och närhet till centralstationen. Kliniken har tolv behandlingsrum där samtliga är modernt inredda. Vi bedriver modern, hälsoinriktad tandvård och på kliniken finns fördjupad kompetens inom flera ämnesområden. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat med glad och positiv stämning, gott samarbete och stora möjligheter till utveckling i yrket som tandsköterska.
Ditt uppdrag
I din roll som tandsköterska ingår sedvanliga tandsköterskeuppgifter såsom assistans, delegering och sterilarbete. Vissa ansvarsområden kan tillkomma. För rätt individ kommer möjligheten till eget patientarbete att finnas. Att arbeta som tandsköterska kräver att du kan ta eget ansvar, du har helhetssyn för kliniken och jobbar nära din tandläkare och tar egna initiativ. Du har ett öppet och flexibelt arbetssätt och jobbar nära dina kollegor där kommunikation är en självklarhet. Vi ser gärna att du är intresserad av eget patientarbete och extern verksamhet.Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
För att söka denna tjänst ska du vara utbildad tandsköterska. Du ska kunna arbeta flexibelt och effektivt med väl bibehållen kvalitet och hög servicenivå. Du kommunicerar med lätthet med alla på kliniken. Du är ödmjuk och lugn även i pressade situationer. Tar du examen i januari kan även du söka denna tjänst!
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har ett stort engagemang i ditt arbete, värdesätter hög kvalité och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är säker i osäkra sammanhang, står upp för egna åsikter, har mod att säga ifrån och förmåga att
skilja på sak och person. Att du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problem.
Att du anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och att du snabbt hittar lösningar på uppkomna problem. Vi söker både dig som är erfaren tandsköterska och dig som är nyexaminerad. Att vara ny på jobbet är både spännande och roligt, men kan även innebära andra känslor.
Hos oss får du som är nyexaminerad tandsköterska delta i vårt introduktionsår för tandsköterskor. Du tilldelas även en mentor som blir ett extra stöd under ditt första år på jobbet.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi erbjudet också ett skobidrag på 400 kr, samt möjlighet att löneväxla till UL-kortet. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Marcia Lindberg, 072-205 10 54
Arbetsledare Aneam Alieyce, 018-617 19 17
Vision 018-611 65 75
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommer att intervjua löpande under ansökningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Sista dag för ansökan är 31 maj 2026. Provanställning kan komma att tillämpas.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
