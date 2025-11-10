Tandläkare till Tandlyftet
2025-11-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Göteborg
Tandläkare sökes till modern klinik i Jönköping/Huskvarna
Är du nyutexaminerad och vill kickstarta din karriär på en klinik i framkant - eller är du en erfaren tandläkare som funderar på att byta stad eller arbetsmiljö?
Välkommen till Tandlyftet - där passion för tandvård möter gemenskap och utveckling. Hos oss blir du en del av ett team som stöttar varandra, skrattar mycket och strävar efter att varje patient ska lämna med både ett friskare och gladare leende.
Vi söker en tandläkare som vill vara med och utveckla framtidens tandvård tillsammans med ett engagerat team. Hos oss får du arbeta med både traditionell och specialiserad tandvård i en modern miljö med den senaste tekniken - inklusive digital scanning och panoramaröntgen.
Vi erbjuder:
Möjlighet till utveckling inom estetisk tandvård, ortodonti och implantatkirurgi
Kollegialt stöd, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet
En arbetsplats med fokus på kvalitet, service och kommunikation
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandläkare (nyexaminerad eller med erfarenhet)
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
Har god datorvana och ett professionellt bemötande
Talar och skriver svenska obehindrat
Hos oss är patientbemötandet en självklar del av vårdkvaliteten. Vi tror på att bygga långsiktiga relationer - både med patienter och medarbetare.
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka din ansökan till info@tandlyftet.se
- vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: info@tandlyftet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Tandlyftet AB
(org.nr 559098-5247)
Thulevägen 2
)
561 32 HUSKVARNA
9598046