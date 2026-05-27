Senior Technical Tester / QA Engineer
Vi söker nu tre erfarna tekniska testare till ett verksamhetskritiskt projekt inom finansiell infrastruktur. Uppdraget sker i en komplex och transaktionsintensiv miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och tillgänglighet.
Konsulterna kommer att vara en del av en större utvecklings- och transformationsresa där test och kvalitetssäkring har en central roll. Arbetet sker i nära samarbete med både tekniska team och verksamheten, i en miljö med moderna integrationslösningar och regulatoriska krav.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och genomföra API-baserade E2E-tester i microservicearkitektur
Arbeta med testautomation och testframework i Java och Python
Utföra funktionella tester, integrationstester, migreringstester och icke-funktionella tester
Verifiera integrationer mellan system och tjänster
Planera, koordinera och kvalitetssäkra testaktiviteter
Bidra med teststrategi och metodik i komplexa projektmiljöer
Samarbeta med utvecklingsteam, verksamhet och externa parter
Säkerställa kvalitet i affärskritiska finansiella system med höga tillgänglighetskrav
Vi söker seniora tekniska testare med:
Minst 10 års erfarenhet inom teknisk testning
Gedigen erfarenhet av API- och E2E-testning i Java- och Pythonmiljöer
Erfarenhet av microservicebaserade system
Erfarenhet av arbete inom finansiella system
Erfarenhet av migreringstestning
Kunskap inom testmetodik
Erfarenhet av programmering
Erfarenhet av funktionella tester, integrationstester, migreringstester samt icke-funktionella tester
Erfarenhet av att planera och strukturera testarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av testledning
Erfarenhet från både interna och externa projekt
Erfarenhet av transaktionsintensiva finansiella miljöer med höga krav på tillgänglighet
Förståelse för regulatoriska krav
Erfarenhet från tillståndspliktig verksamhetDina personliga egenskaper
Samarbetsinriktad och en god lagspelare
Lyhörd med förmåga att skapa goda relationer och förtroende
Van att hantera flera parallella arbetsuppgifter
Strukturerad och kommunikativ
Självständig och initiativtagande
God förmåga att presentera och kommunicera information till olika målgrupper, både internt och externt
Konsulten kommer att arbeta i en engagerad organisation med hög trivsel och möjlighet att bidra i en omfattande utvecklingsresa med stor samhällsnytta.
Observera att uppdraget är säkerhetsklassat, vilket innebär att säkerhetsprövning kan bli aktuell i samband med avtalstecknande.
Tillträde och ansökan:
Startdatum: 2026-06-15 eller enligt överenskommelse, möjligtvis start efter sommarsemestern
Slutdatum: 2026-12-31 med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100%
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-23
