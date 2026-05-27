Servicetekniker till DMC Service AB
2026-05-27
Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Din framtida arbetsgivare
DMC Service AB är ett växande serviceföretag som arbetar med garanti- och serviceärenden för vitvaror och hushållsmaskiner. Verksamheten har vuxit snabbt det senaste året och fortsätter att expandera i takt med ökad efterfrågan och fler serviceuppdrag.
Bolaget arbetar bland annat med Elons egna varumärken och utför service på produkter såsom kylskåp, diskmaskiner och andra vitvaror. Här blir du en del av ett företag där det händer mycket, beslutsvägarna är korta och där det finns stora möjligheter att vara med på en spännande tillväxtresa.
Vad erbjuder rollen?
Som servicetekniker hos DMC Service AB arbetar du med felsökning, service och reparation av vitvaror ute hos kunder runt om i Göteborg. Du utgår från Elon i Sisjön där dagens uppdrag planeras och reservdelar hämtas upp innan du åker ut på dina serviceärenden.
Arbetet är självständigt och varierande, där du ansvarar för att identifiera fel, hitta lösningar och ge kunderna ett professionellt bemötande i hemmet. Rollen passar dig som gillar teknik och har ett naturligt felsökningstänk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och reparation av vitvaror
Byta komponenter såsom kretskort, motorer och LED-lister
Utföra garanti- och serviceärenden hemma hos kunder
Dokumentera utförda arbeten och hantera serviceärenden
Ge kunderna ett professionellt och serviceinriktat bemötande
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av tekniskt eller praktiskt arbete och som trivs med felsökning och problemlösning. Kanske arbetar du idag som servicetekniker, bilmekaniker, fastighetstekniker, fastighetsskötare eller inom annan teknisk roll där du är van att hitta fel och lösa problem i vardagen.
Har du tidigare arbetat med vitvaror eller service ute hos kund ser vi det som mycket meriterande, men det viktigaste är att du har rätt tekniska tänk och viljan att utvecklas vidare inom området.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande. Eftersom arbetet utförs hemma hos privatpersoner är det väldigt viktigt att du är serviceinriktad, professionell och har ett bra kundbemötande. Du trivs i mötet med människor och förstår vikten av att skapa trygghet och förtroende hos kunden. Vidare behöver du vara bekväm med att arbeta självständigt och kunna planera och genomföra dina arbetsdagar på ett strukturerat sätt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av tekniskt arbete eller felsökning
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Erfarenhet av vitvaruservice eller arbete som servicetekniker är meriterande.
Är detta din perfekta match?
Hos DMC Service AB får du möjlighet att bli en del av ett bolag i stark tillväxt där det finns stora utvecklingsmöjligheter framåt. Här erbjuds du en självständig och varierande roll där du får arbeta nära både teknik och människor, samtidigt som du blir en viktig del av företagets fortsatta expansion.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Markus Nordbring på markus@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
Servicetekniker, tekniker, underhållstekniker, reparatör, mekaniker, fastighetstekniker
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
412 52 GÖTEBORG Arbetsplats
