Tandläkare FTV Krokom

Folktandvården i Krokom är en trevlig klinik med digital panoramaröntgen, digital avtrycksscanner, journalsystemet T4 och vi har ett nära samarbete med specialisttandvården i Östersund.
Vi behöver växa och bli fler på arbetsplatsen eftersom Krokoms kommun är en snabbt växande kommun med ett omväxlande och spännande landskap. Kommunen erbjuder attraktiva boendemiljöer, bra barnomsorg och skola, rik fritid med jakt, fiske, kultur, föreningsliv och idrott. Krokom ligger 2 mil utanför Östersund och väljer man att bo där finns goda tåg,buss- och vägförbindelser till Krokom.
Vi är ett gäng som som söker dig som vill vara med och utveckla kliniken tillsammans med oss med nytänkande inför framtidens tandvård som vi står inför.
Arbetsuppgifter på kliniken består av olika patientkategorier med en stor vikt på barntandvård, nödvändig tandvård och en del tandvård till vuxna patienter. Tillsammans med erfarna tandsköterskor jobbar du med ditt team och ni utvecklar morgondagens tandvård tillsammans. Tjänstgöring på tandakuten ingår i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
* Svensk Tandläkarlegitimation.
* Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
* God organisations och planeringsförmåga.
* Duktig på att bemöta, kommunicera och skapa goda relationer.
* Besitter flexibilitet, engagemang och social kompetens.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
