Tandhygienist till Norrköping
2026-02-19
Är du en trygg och engagerad tandhygienist som vill arbeta i en miljö där samarbete verkligen betyder något? Hos oss arbetar hygienister, tandsköterskor och tandläkare nära varandra i ett öppet och tryggt arbetsklimat där alla yrkesroller ses som lika viktiga för helheten.
Om tjänsten
En av våra tandhygienister ska gå på föräldraledighet och vi söker dig som kan ersätta henne. Du får en betydande roll i patientflödet och i behandlingsplaneringen. Du kommer att att arbeta tätt tillsammans med våra erfarna tandsköterskor och tandläkare och delta i gemensamma patientdiskussioner för att säkerställa bästa möjliga vård.
Vi erbjuder dig
- En varm och stabil arbetsplats med engagerade kollegor
- En modern, digital och välutrustad klinik
- Flexibilitet och lösningsorienterad kultur
- Kompetensutveckling, kurser och mässorKvalifikationer
- Legitimerad tandhygienist
- Mycket god svenska i tal och skrift
- God datavana (Frenda är meriterande)
- Assisteringsvana är meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är varm, ödmjuk och prestigelös i ditt bemötande.
Du är trygg i din yrkesroll, arbetar självständigt, kommunicerar tydligt och har lätt för att skapa relationer med både patienter och kollegor.
Om kliniken
Vår patientbas består främst av äldre patienter samt ca 200 barn.
Teamet: 3 tandsköterskor, 2 tandhygienister och 1 tandläkare (snart 2).
Kliniken har fyra behandlingsrum, modern digital utrustning och fina personalutrymmen.
Omfattning & start
- 75-100 %
- Vikariat ca 1 år, möjlighet till förlängning för rätt person
- Start: enligt överenskommelse
- Vi väntar gärna på rätt personSå ansöker du
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Sandra Berggren: sandra.berggren.1@ptj.se
eller 010-128 38 81
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
