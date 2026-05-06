Tandhygienist, Mariestad
2026-05-06
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Nu söker vi en tandhygienist som vill göra skillnad
Vill du vara del i vårt arbete med att driva kliniken framåt i en kreativ miljö, och med stor påverkansmöjlighet? Vi arbetar i en positiv anda, där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker det är spännande med utmaningar och utveckling!
Varmt välkommen med din ansökan!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
På Folktandvården Mariestad har vi en bred kompetens och lång erfarenhet av komplicerade behandlingar på patienter i alla åldrar. Allt från tandvårdsrädda, som behandlas med lustgas i lugn miljö, till avancerad implantatprotetik. Kliniken har egen OPG. Vi är en av regionens lustgaskliniker, och tar emot remisser för både barn och vuxna.
Som tandhygienist hos oss får du användning av hela din kompetens samt möjlighet till utveckling i din roll. Tandläkare och tandhygienister har gemensamma terapimöten, där alla frågor är tillåtna. Vi lär av varandra - allt till gagn för våra kunder och patienter.
I tjänsten ingår bland annat:
Att vara en viktig del i klinikens hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar
Arbete med egna undersökningar samt att identifiera, bedöma och planera lämpliga munhälsovårdsinsatser
Uppsökande tandvård på äldreboenden
Hos oss arbetar idag sammanlagt 31 medarbetare varav 17 tandsköterskor, 7 tandhygienister och 7 tandläkare . Kliniken har 16 behandlingsrum. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Mariestad - Folktandvården (vgregion.se).
Kompetenskrav och profil:
Legitimerad tandhygienist
Intresse för både barntandvård och vuxentandvård
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med undersökningspass i två behandlingsrum
Är du ny i yrket får du ett individuellt upplagt handledningsprogram under första året. Handledningen är en del av vårt utvecklingsprogram, där även nätverksträffar, team- och kommunikationsutbildning samt auskultation på specialist- eller allmäntandvårdsklinik ingår.
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 21-22.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Kämpegatan 3 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Folktandvården, Mariestad Kontakt
Klinikchef
Marcel Bisegna 076-5311551 Jobbnummer
9893594