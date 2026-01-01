Tandhygienist
2026-01-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Arboga
Hej!
Kul att du läser vår jobbannons!
Vi är ett litet familjeföretag med totalt fem kliniker i Göteborg, Örebro och Skåne. På kliniken vid Våghustorget i Örebro söker vi efter vår nästa kollega som vill jobba som Tandhygienist på kliniken. Vi ser helst att du har 10+ års erfarenhet inom yrket (men gärna mer!) och i ärlighetens namn är det viktigare att du är rätt person för jobbet än just hur många år du har arbetat. Rätt person för jobbet - vad menar vi med det?
För oss betyder det att du:
• Är en noggrann & duktig tandhygienist
• Talar flytande svenska obehindrat
• Är väldigt social, trevlig och gillar att kommunicera med patienterna (och människor i allmänhet)
• Har svensk legitimation och intresse för parod
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Gillar att ha kul på jobbet
• Besitter hög grad av samarbetsförmåga samt samvetsgrannhet och kan tänka dig att hjälpa till med andra arbetsuppgifter på kliniken (att se det som behöver göras och hjälpas åt att göra det tillsammans).
Du kommer att arbeta med ett härligt gäng som har tycker det är viktigt att ha kul på jobbet. I arbetsuppgifterna ingår även ledning av arbetet på kliniken tillsammans med andra arbetskamrater.
Vi erbjuder:
• Ett härligt patientklientel att jobba med
• Attraktiv fast lön
• Tjänstepension
• Sjukvårdsförsäkring
• Friskvårdsbidrag (5000 kr)
• En pott avsatt specifikt för dig för vidareutbildningar & kurser
• Härliga konferenser årligen - oftast i Sverige och ibland utomlands
• Och sist men inte minst - En rolig arbetsplats där personalens trivsel och välbefinnande är viktigt.
Omfattning & startdatum
Tjänsten är på 80-100 % enligt överenskommelse.
Startdatum: april/maj 2026. Vi har såklart förståelse för eventuell uppsägningstid på din nuvarande arbetsplats.
Arbetstider: Normala arbetstider, inga kvällar eller helger.
CV räcker - personligt brev är inte ett krav.
Skicka din ansökan till info@tandfokus.se
och skriv "Tandhygienist Våghustorget" i ämnesraden. Vi håller intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om du går vidare i processen får du även möjlighet att ha ett "omvänt" referenssamtal med en av våra nuvarande tandläkare där du får svar på dina frågor & funderingar från en framtida kollega.
Välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att lära känna dig & berätta mer om oss!
P.S På tal om familjeföretag - i början av 2026 utvidgar vi definitionen av familjen och ger anställda möjligheten att bli delägare i företaget. Fråga gärna mer vid intervjun om du är nyfiken på detta.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
(org.nr 559434-9879), http://www.tandfokus.se
Drottninggatan 34 (visa karta
)
702 10 ÖREBRO Arbetsplats
