Talent Acquistion Specialist till Saab
Skill Kompetenspartner AB
2026-02-06
Publiceringsdatum2026-02-06
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.Arbetsuppgifter
I den här rollen kombinerar du det strategiska perspektivet inom Talent Acquisition med det operativa hantverket i rekrytering. Det här är inte en roll där du enbart väntar på ansökningar - du arbetar även datadrivet, analytiskt och proaktivt för att säkerställa att vi attraherar och rekryterar rätt kompetens, idag och framåt.
Du har helhetsansvar för rekryteringsprocessen och fungerar som en strategisk och konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Beroende på roll och målgrupp kan du komma att arbeta både med riktad annonsering och aktiv search, där du identifierar och engagerar kandidater.
Rollen innebär även ett tydligt förbättrings- och utvecklingsfokus. Med stöd av data, insikter och analys bidrar du till att utveckla våra arbetssätt, processer och kandidatupplevelse. Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela talent-livscykeln, från employer branding och outreach till avslutad rekrytering.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till anställning
Arbeta proaktivt och potentiellt även med uppsökande rekrytering (search) och relationsbyggande inom relevanta målgrupper
Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt arbeta med urval och intervjuer
Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar
Vara ett strategiskt och coachande stöd till rekryterande chefer och HR
Arbeta analytiskt och datadrivet för att följa upp rekryteringsutfall, identifiera förbättringsområden och optimera processer
Bidra till och driva förbättringsarbete inom Talent Acquisition, exempelvis kring processer, verktyg eller arbetssätt
Bygga och underhålla nätverk samt stärka vår långsiktiga kompetensförsörjningProfil
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition. Du är trygg i hela rekryteringsprocessen och har erfarenhet av både uppsökande rekrytering och annonsering.
Du har ett analytiskt mindset och är van vid att arbeta datadrivet - du använder insikter och statistik för att fatta bättre beslut, prioritera rätt och utveckla ditt arbetssätt. Samtidigt är du kommunikativ, relationsskapande och trivs i nära samarbete med chefer och andra stakeholders.
Vi ser gärna att du har:
5-7 års erfarenhet av rekrytering och/eller Talent Acquisition
Erfarenhet av proaktiv search och arbete med svårrekryterade profiler
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
Ett konsultativt och coachande förhållningssätt gentemot chefer
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom HR eller motsvarande
Meriterande: erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller certifiering inom assessment
Vi tror att du är nyfiken, prestigelös och driven, med en vilja att utveckla både dig själv och våra rekryteringsarbetssätt. Du kombinerar affärsförståelse med struktur och analys, och har modet att utmana, förbättra och ligga steget före i kompetensförsörjningsfrågor.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
I rollen blir du anställd av Skill och utför uppdraget hos Saab i Linköping. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Jonna Svenson på jonna.svenson@skill.se
.
