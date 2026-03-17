Talent Acquisition Specialist
2026-03-17
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll! Uppdraget via Poolia är på 1 år med eventuell förlängingPubliceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
I den här rollen kombinerar du det strategiska perspektivet inom Talent Acquisition med det operativa hantverket i rekrytering. Det här är inte en roll där du enbart väntar på ansökningar, du arbetar även datadrivet, analytiskt och proaktivt för att säkerställa att vi attraherar och rekryterar rätt kompetens, idag och framåt.
Du har helhetsansvar för rekryteringsprocessen och fungerar som en strategisk och konsultativ partner till rekryterande chefer och HR. Beroende på roll och målgrupp kan du komma att arbeta både med riktad annonsering och aktiv search, där du identifierar och engagerar kandidater.
Rollen innebär även ett tydligt förbättrings och utvecklingsfokus. Med stöd av data, insikter och analys bidrar du till att utveckla våra arbetssätt, processer och kandidatupplevelse. Du blir en del av ett erfaret Talent Acquisition-team som arbetar över hela talent-livscykeln, från employer branding och outreach till avslutad rekrytering.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ansvara för hela rekryteringsprocessen från behovsanalys och kravprofil till anställning
• Arbeta proaktivt och potentiellt även med uppsökande rekrytering (search) och relationsbyggande inom relevanta målgrupper
• Utforma och publicera målgruppsanpassade annonser samt arbeta med urval och intervjuer
• Genomföra kompetensbaserade intervjuer, personbedömningar, referenstagning och vid behov säkerhetsprövningar
• Vara ett strategiskt och coachande stöd till rekryterande chefer och HR
• Arbeta analytiskt och datadrivet för att följa upp rekryteringsutfall, identifiera förbättringsområden och optimera processer
• Bidra till och driva förbättringsarbete inom Talent Acquisition, exempelvis kring processer, verktyg eller arbetssätt
• Bygga och underhålla nätverk samt stärka vår långsiktiga kompetensförsörjning
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av rekrytering eller Talent Acquisition. Du är trygg i hela rekryteringsprocessen och har erfarenhet av både uppsökande rekrytering och annonsering.
Du har ett analytiskt mindset och är van vid att arbeta datadrivet - du använder insikter och statistik för att fatta bättre beslut, prioritera rätt och utveckla ditt arbetssätt. Samtidigt är du kommunikativ, relationsskapande och trivs i nära samarbete med chefer och andra stakeholders.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom HR eller motsvarande
• 5-9 års erfarenhet av rekrytering och/eller Talent Acquisition
• Erfarenhet av proaktiv search och arbete med svårrekryterade profiler
• Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
• Ett konsultativt och coachande förhållningssätt gentemot chefer
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift
• Meriterande: erfarenhet av arbetspsykologiska tester och/eller certifiering inom assessment
Vi tror att du är nyfiken, prestigelös och driven, med en vilja att utveckla både dig själv och våra rekryteringsarbetssätt. Du kombinerar affärsförståelse med struktur och analys, och har modet att utmana, förbättra och ligga steget före i kompetensförsörjningsfrågor.
Respekt, professionalism och ett inkluderande förhållningssätt är en självklarhet för dig och du ser olikheter som en styrka och bidrar till ett öppet och utvecklande samarbetsklimat.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där uppdragsgivaren har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om verksamheten
Om verksamheten
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
http://www.poolia.se/
Poolia Sverige AB Kontakt
Christian Haraldsson christian.haraldsson@poolia.se Jobbnummer
9803004