Taktikofficer till Flygvapnets experimentkontor
Flygvapnets Utvecklingsenhet Luftstrid (UTV Luft) rekryterar Taktikofficer till Flygvapnets experimentkontor
Vill du ha möjligheten att vara med och utveckla Flygvapnets förmågor för framtiden? Inom ramen för Flygvapnets innovationssystem driver Luftstridsskolans utvecklingsenhet luftstrid (UTV Luft) Flygvapnets experimentkontor. UTV Luft söker nu en driven och innovativ Taktikofficer.
Kort om enheten UTV LUFT och sökande sektion:
För att vidmakthålla Flygvapnets operativa förmåga kräver flygstridskrafternas insatsförband kontinuerlig utveckling både på kort och lång sikt.
UTV LUFT tillhör Luftstridsskolan (LSS) och genomför Flygvapnets förmågeutveckling vad avser teknik, taktik och metod för samtliga Flygvapnets förband och funktioner. Verksamheten spänner över såväl materielutveckling som konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden.
Flygvapnets Experimentkontor stödjer hela Flygvapnet med utveckling och innovation, och ligger under LSS UTVLUFT. Verksamheten vid Experimentkontoret syftar till att Flygvapnet på ett snabbare och mer effektivt sätt ska kunna analysera och samordna förmågebehov för att därefter genomföra realiserbarhetsprövningar i primärt digital miljö. och praktiskt för att omsätta erfarenheter till nya funktioner, materiel och förmågor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Taktikofficer vid Experimentkontoret är du underställd chefen för Experimentkontoret och kommer att arbeta i en grupp om ca 10 medarbetare bestående av både civil och militär fast placerad personal samt konsulter.
Din roll är att driva och stödja experimentverksamheten i digital miljö. Det innebär att du planerar, konfigurerar och genomför simuleringsbaserade experiment och realiserbarhetsprövningar, från initial scenariouppbyggnad till analys av utfall. Du arbetar med digitala verktyg och simuleringsmiljöer för att snabbt och kostnadseffektivt kunna pröva nya koncept, taktiker och förmågor innan de omsätts i fysisk verklighet.
Rollen innebär även att du samverkar med Flygvapnets förband och funktioner för att säkerställa att experimenten speglar relevanta operativa behov och att resultaten kan omsättas i konkreta förmågelyft. I rollen ingår bl.a.
Planering och genomförande av simuleringsbaserade experiment
Konfiguration och drift av digitala simuleringsmiljöer
Scenarioutveckling och experimentdesign
Analys och dokumentation av experimentutfall
Intern samordning med Flygvapnets förband och funktioner Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Officers- eller specialistofficersexamen
Erfarenhet som taktikofficer
B-körkort (manuell) Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta såväl i team som självständigt och som har förmåga att ta egna initiativ. Du är lösningsorienterad och en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är strukturerad och samarbetsvillig. Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av arbete vid stabs- eller utvecklingsfunktion inom Försvarsmakten
Erfarenhet av digitala utvecklingsmiljöer
Erfarenhet av modellering och simulering (M&S) inom försvars- eller flygrelaterad verksamhet
Erfarenhet av experimentmetodik eller strukturerad förmågeutveckling
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Marcus Tynnhammar, chef Experimentkontoret tfn 070-874 11 15
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, tfn 076-641 42 67
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00
Övrigt
Befattning: militär, OF 2 alt. SO 7
Anställningsform: tillsvidare, kan inledas med 6 månaders provanställning vid eventuell återanställning
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Uppsala
Resor med övernattning nationellt och internationellt förekommer
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista datum för ansökan:
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-27. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
