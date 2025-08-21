Taktikofficer (SO 7) till TU BAS
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2025-08-21
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Flygvapnets Utvecklingsenhet Luftstrid (UTV Luft) rekryterar taktikofficer (SO 7) till TU BAS
Vill du ha möjligheten att vara med och utveckla Flygvapnets förmågor för framtiden? TU BAS (Taktisk Utveckling Bas) utvecklar FV flygbassystem avseende flygteknisk tjänst, logistik, skydd och bevakning mm. Som taktikofficer kommer du att spela en nyckelroll i utvecklingen av Flygvapnets framtida förmågor.
Kort om enheten UTV LUFT:
För att vidmakthålla Flygvapnets operativa förmåga kräver flygstridskrafternas insatsförband kontinuerlig utveckling både på kort och lång sikt.
UTV LUFT tillhör Luftstridsskolan (LSS) och genomför Flygvapnets förmågeutveckling vad avser teknik, taktik och metod för samtliga Flygvapnets förband och funktioner. Verksamheten spänner över såväl materielutveckling som konceptutveckling till förmågeintroduktion vid insatsförbanden.
Sökande avdelning:
LSS UTV LUFT, TU BAS
TU BAS är en del av UTV LUFT. Uppgifterna inom avdelningen omfattar bl.a. utveckling av taktik, materielsystem.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som taktikofficer är du underställd C TUBAS och kommer att ingå i och/eller leda arbetsgrupper kopplat till olika utvecklingsprojekt. Du kommer att delta i organisations- och metodförsök samt taktisk värdering och utprovning.
Ansvarsområden:
• Leda och delta i arbetsgrupper kopplat till utvecklingsprojekt, organisations- och metodförsök samt taktisk värdering och utprovning
• Utarbeta underlag för målsättningar för aktuella system, utprovning etc.
• Utarbeta rapporter och publikationer Kvalifikationer
• Officersexamen med flygteknisk inriktning och erfarenhet från arbete inom flygbassystemet
• Mycket god förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
Meriterande:
• Projektledarutbildning alternativt annan praktisk erfarenhet av projektledning
• Erfarenhet från militär utvecklingsverksamhet Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en utvecklad samarbetsförmåga, social förmåga såväl internt som mot externa kontakter med förmåga att bygga och upprätthålla nätverk. Du har god analytisk förmåga, god förmåga till självständigt arbete och du kan arbeta och leverera goda resultat i olika tempon.
Du är prestigelös och har förmåga att lära av erfarenheter, du har lätt för att anpassa dig till nya roller och omständigheter med ett tvärvetenskapligt synsätt och har god kommunikationsförmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Major Jan Granberg, chef TU BAS, 070-302 76 50
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-641 42 67
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Åsa Karlsson nås via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00 Övrig information
• Militär befattning, nivå SO7
• Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning om 6 månader tillämpas vid ev. återanställning
• Arbetsort: Uppsala
• Beräknat startdatum/tillträde: Efter överenskommelse
• Resor inrikes- och utrikes är vanligt förekommande
• Tjänsten är placerad i säkerhetsklass varvid säkerhetsprövning kommer att genomföras.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-04.
Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9469218