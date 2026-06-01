Tågmontör
2026-06-01
Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som tågmontör hos Alstom blir du en viktig del av produktionen där man arbetar med underhåll, ombyggnationer och modernisering av tåg. Arbetet är varierat och kräver både teknisk förståelse och noggrannhet.
Alstom är en global ledare inom järnvägssektorn och i Motala finns en anrik och modern verkstadsmiljö. Här får du jobba med avancerad teknik i en roll som kräver yrkesskicklighet. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete och stolthet för hantverket står i centrum. Vi söker dig som är händig och har ett genuint tekniskt intresse. Du har ett utpräglat kvalitetstänk och förstår vikten av precision i ett arbete där säkerheten alltid kommer först. Som person är du en lagspelare som tar ansvar för dina uppgifter och bidrar till en god stämning i teamet.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och får tryggheten i en stor arbetsgivare samtidigt som du jobbar och utvecklas ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det är viktigt att du har en bra samarbetsförmåga. På Randstad strävar vi efter att erbjuda dig en mängd karriärmöjligheter så att du kan utveckla din kompetens och få ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Urval kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Frågor? Kontakta gärna Felix Westerberg på talent.center@randstad.se
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Ansvarsområden
Mekanisk montering och demontering av komponenter.
Enklare elinstallationer och kabeldragning.
Arbete efter tekniska ritningar och instruktioner.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Erfarenhet: Du har arbetat som montör tidigare, gärna inom tung industri, fordon eller verkstad
Teknisk kompetens: Mycket god vana av att läsa och tolka tekniska ritningar
Handlag: Du är skicklig med handverktyg och van vid tunga lyft eller momentdragning
Säkerhet: Ett högt säkerhetstänk och noggrannhet i allt du företar dig
Truckkort
Traverskort
Språk: Goda kunskaper i svenska är ett krav för att förstå arbetsinstruktioner
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av just boggier eller rälsbundna fordon.
Utbildning inom hydraulik eller pneumatik.Om företaget
Randstad External Management AB(Alstom)
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
Randstad External Management AB(Alstom)
