Ta nästa steg i karriären som Mjukvaruutvecklare hos Smartoptics

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Stockholm2021-06-30Smartoptics i Stockholm står inför en spännande framtid och söker nuen ansvarsfull och initiativtagande Mjukvaruutvecklare. Det här ärett globalt, skandinaviskt och innovativt företag med en arbetsmiljö somkännetecknas av bra samarbete mellan olika avdelningar. Här får du dessutommöjlighet att jobba tillsammans med härliga kollegor. Låter det intressant?Vänta inte med din ansökan!Vad går jobbet som Mjukvaruutvecklare ut på?Smartopticsär ett företag som utvecklar och säljer fiberoptisk nätverksutrustning. I denhär rollen kommer du att ingå i deras R&D team där du kommer få jobba mederfarna kollegor. Du kommer att arbeta med en modern mjukvaruplattform medprodukter som har intuitiva användargränssnitt. I jobbet ingår att förplattformen läsa på i olika datablad, systemera, designa och implementeramjukvara.Vidarekommer du att utveckla olika gränssnitt för att kunna kommunicera med olikaoptiska moduler och nätverksenheter. Det ingår även att utföra kodgranskning,dokumentation och olika funktionstester, samt verifieringstester för att se ommjukvaran och hårdvaran samarbetar med varandra enligt kravspecifikation.Vi önskar att du · har encivilingenjörsexamen med inriktning mot data/IT.harkunskaper inom C++harerfarenhet av arbete i Linux-miljöhar godakunskaper i både engelska och svenska i såväl tal som skriftOm du har arbetslivserfarenhet inom C++ och/eller erfarenhet ifråntelekom/transmission/optik är detta givetvis meriterande.Om dig:Utöver de kvalifikationer som krävs för attpassa in i rollen lägger vi stor vikt vid vem du är som person. Du är ennyfiken och driven person gillar en kreativ miljö där du får komma med egnaidéer och finna optimala lösningar. Vi ser gärna att gillar utmaningar och attfå använda ditt logiska sinne i arbetet.Passar dettain på dig?Ansök idag!Den härrekryteringsprocessen hanteras av Framtiden AB, och Smartoptics önskan är attalla eventuella frågor går direkt till Framtiden ABs rekryteringskonsultFredrik Svelander via telefon: 0706285222 eller e-post: fredrik.svelander@framtiden.com Vi arbetarmed löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning 40 Timmar2021-06-30Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-30Framtiden i Sverige AB5839643